Les acteurs de l’Association des acteurs du secteur des transports dans les pays sans littoral de l’Afrique de l’Ouest et du Centre se sont réunis, du 09 au 10 novembre 2017 à Bamako, pour tenir leur 4ème réunion statutaire. Elle s’inscrivait dans le cadre de concertation, de mise en cohérence des politiques et stratégies de défense des intérêts et droits des pays sans façade maritime de leur Association. Et pendant ces deux jours, les participants ont penché sur les défis réels du transit routier entre ces différents pays voisins.

Cette importante réunion a été présidée par le président de l’Association des Acteurs du secteur des transports dans les Pays sans littoral de l’Afrique de l’ouest et du centre (ATPSL/A0C), Ervé Sebatien Ilboudo, non moins le Directeur général du Conseil Burkinabé des Chargeurs et son homologue du Mali, Ousmane Babalaye Daou. C’était en présence des présidents et des Directeurs généraux des pays membres.

Le Président du Conseil Malien des Chargeurs (CMC), Ousmane Babalaye Daou, a salué et remercié tous les participants qui ont effectué le déplacement pour venir séjourné sur la terre malienne à Bamako et de souligner en guise de rappel de leur association. Selon lui, l’objectif était d’avoir un cadre pour mieux discuter avec les ports de transit ; évoquer les questions de fluidité ; échanger sur l’état des routes, des tracasseries routières, les passages portuaires et les problèmes douaniers ; etc. Il s’est dit heureux d’avoir sur notre terre tant de personnalités qui partagent la même vision, celle de pays plus forts, plus dynamiques économiquement, où un chargeur pourrait facilement transporter ses marchandises d’un pays vers un autre avec le minimum de retards et à moindre coût.

En ce qui lui concerne, le président de l’Association des Acteurs du secteur des Transports dans les Pays sans Littoral de l’Afrique de l’ouest et du Centre (ATPSL/A0C), Ervé Sebatien Ilboudo a dit qu’après tant de péripéties que les différents pays ont traversé, il s’avérait nécessaire que les membres de l’Association dont les pays ont été durement éprouvés par les aléas climatiques et surtout les crises politico-économiques et sociales, se retrouvent pour créer l’ATPSL/AOC en octobre 2007.

D’annoncer que cette réunion est donc une occasion pour eux, de partager leurs expériences et leurs difficultés et de se pencher sur la vie future de leur association afin de relever les nombreux défis. Avant de reconnaitre que l’ATPSL/AOC a connu des difficultés de fonctionnement lors deces dernières annéeset il importe aux membres de resserrer les rangs dans la mesure où l’enclavement fait que nos pays subissent des coûts énormes pour leur intégration au marché mondial.

Il faut reconnaitre que cette rencontre a permisde faire l’état de mise en œuvre des actions engagées en vue de l’atteinte des recommandations adoptées à travers des échanges dans les corridors partagés, les préoccupations d’étudier la nature et l’ampleur des obstacles aux échanges intracommunautaires et d’amener les membres à définir les pistes et solutions afin de rendre plus fluide nos corridors.

S.K. KONE

