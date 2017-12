La semaine dernière, le directeur général de l’Autorité Routière (AR), Baba Moulaye Haïdara, a effectué une visite inopinée dans certains postes de péage du Mali. Objectifs: savoir comment les agents travaillent et s’imprégner de leurs conditions réelles de travail. La visite a été plus que jamais utile en termes derenseignements. Explication…

En effet, lors de cette visite, le directeur général de l’Autorité Routière a découvert chez ses agents des comportements peu catholiques et une manière de gérer l’argent qui jure avec l’orthodoxie financière. Ce qui nécessite une sensibilisation pour amener les agents à mieux se comporter envers les usagers de la route.

Il existe 29 postes de péage fonctionnels au Mali. Ces postes drainent beaucoup de fonds par jour. Ces fonds sont destinés à l’entretien de l’immense réseau routier du pays. C’est pourquoi, depuis sa nomination au poste de directeur général de l’Autorité Routière, Baba Moulaye veille sur une gestion transparente de ces fonds. Conséquence, il a atteint en 2016 un record dans le recouvrement de la redevance péage. Face à la sensibilité de l’argent, lors de cette visite inopinée, il a sensibilisé ses agents à avoir un comportement soigneux envers les usagers de la route et à mieux entretenir les postes de péage. Selon Baba Moulaye, l’argent perçu par les péagistes n’appartient pas à l’Autorité Routière. « C’est pour l’Etat et pour les usagers. Il est destiné à l’entretien routier. Ne perdons pas de vue : notre mission c’est la collecte et l’administration des fonds destinés à l’entretien routier », a-t-il déclaré. Il a également profité de cette visite pour faire passer des messages à ses agents qu’il a invités à la transparence et à être plus rigoureux dans la gestion financière. Il a aussi profité de cette occasion pour rappeler un souci constant qui l’anime: « collecter des fonds dans de meilleures conditions, dans la plus grande transparence et collecter le maximum possible ». Il a aussi appelé à un recouvrement régulier, sincère et honnête. C’est pourquoi, désormais, pour lui, il n’y a plus de jour férié. Il compte mener à tout moment des visites de ce genre pour voir ce qui se passe sur le terrain.

Le réseau routier malien est immense et les besoins sont pressants. Tout les Maliens veulent circuler sur des routes en bon état. En effet, les usagers de la route sont extrêmement exigeants concernant l’entretien routier.C’est pourquoi, pour rationaliser le paiement de la redevance péage, il a initié le paiement par Orange Money. Ce qui a l’avantage de sécuriser les fonds encaissés et le personnel des postes de péage. Le paiement par Orange Money permet également d’éviter les problèmes de monnaie. En réalité, les problèmes de monnaie faisaient perdre beaucoup à l’Autorité Routière.

Pour justifier cette révolution dans le paiement de la redevance péage, Baba Moulaye a mis tout le monde d’accord lors de son lancement: « On s’est rendu aussi compte que nos postes de péage génèrent beaucoup d’argent. L’argent est toujours là et il y a des grands bandits qui sont au courant et rodent autour. Vous avez vu le cas malheureux de Sanankoroba, il y a quelques mois, où nous avons perdu trois de nos agents. L’autre chose c’est que la manipulation de l’argent n’est facile pour tout le monde. Cela est une réalité. Donc, à travers ce nouveau produit avec Orange Money, nous allons éviter d’avoir de l’argent au niveau de ces postes. Nous allons éviter de permettre à quiconque de manipuler l’argent. Une troisième chose, c’est que nous perdons de l’argent, parce que nous n’avons pas de monnaie. Alors désormais, cela n’est plus possible. Vous payer 7 jours à l’avance et au cas où vous n’utilisez pas votre argent, vous êtes remboursés une semaine après».

Youssouf Bamey

