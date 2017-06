Le ministre de l’industrie Mohamed Ali Ibrahim à la tête d’une forte délégation a effectué une visite de terrain au sein de l’unité industrielle de la Société Nouvelle d’Alimentation (SONALIM SA) le vendredi 09 Juin 2017. Il s’est imprégné des difficultés que font face le Président Directeur général de la Sonalim Hamadaou Sylla et ses employés tout en saluant l’apport de l’unité industrielle dans la lutte contre le chômage et l’autosuffisance alimentaire au Mali et en Afrique de l’Ouest et la qualité des pâtes alimentaires qu’ils produisent en quantité et en qualité.

« Bâti sur une superficie de 2,5 hectares et située en plein cœur de la nouvelle zone industrielle de Dialakorobougou sur la route de Ségou, la Sonalim SA est une unité industrielle fondée par des operateurs économiques maliens soucieux du devenir de leur pays et dans le but d’apporter leur pierre dans la lutte contre l’autosuffisance alimentaire en mettant dans le marché des pâtes alimentaires de bonne qualité et en luttant contre le chômage des jeunes avec la création d’emplois. L’usine a généré 80 emplois dont 50 permanents mais nous pouvons aller au delà» a signalé le PDG de la Sonalim Hamadaou Sylla. Il a fait savoir que l’usine construit à coût de 12 milliards de FCFA avec une production annuelle de 200 000 Tonnes de pâtes alimentaire est fonctionnelle depuis Mai 2016.

Le PDG de la Sonalim Sylla a évoqué les difficultés auxquelles ils sont confrontés comme le manque d’infrastructures routier au sein de la zone industrielle de Dialokorobougou, le manque d’adduction d’eau car l’usine fonctionne via des forages, de la protection des unités industrielles maliennes contre la concurrence déloyale tout en leur permettant de liquider leurs produits dans les autres pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) etc. Il a convié les maliens à consommer malien afin de permettre à la Sonalim qui produits des pâtes de très bonne qualité d’engendrer encore d’emplois synonyme de lutte contre la pauvreté.

Le ministre de l’industrie Mohamed Ali Ibrahim a fait savoir que l’objet de cette visite est de toucher du doigt les difficultés afin de les surmontées dans le but du bon fonctionnement des unités industrielles maliennes gage de l’essor dont le pays aspire. Le ministre de l’industrie a montré toute sa joie qu’une telle usine soit mise en place par des maliens et des emplois qu’elle procrée. Mohamed Ali Ibrahim a rassuré le pdg de la Sonalim Hamadaou Sylla que l’Etat mettra tout en œuvre dans le but de protéger les unités industrielles maliennes contre les maux qui entravent leurs progrès ainsi que son accompagnement sa faille pour l’atteinte de leurs objectifs qui cadrent avec celui de l’Etat.

Moussa Samba Diallo