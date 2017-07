La raclée ou la dérouillée que tu viens de te voir administrer, elle était un moindre mal pour une tête de mule comme toi. Rassure-toi, on ne te fera pas prendre, prochainement, une douche froide, mais une douche chaude. Non, encore pire, un bain bouillant. Du chaud comme la braise, puisque tu parles d’années de braises. Histoire de rendre encore plus basanée ta peau, sous l’effet magique de l’eau bouillante.

Vois-tu, cousin adoré, que c’est beau d’être en fusion ou d’avoir des sentiments fusionnels avec son peuple ! Cette période encore récente, où tu croyais narguer tes adversaires en leur faisant comprendre que le peuple était avec toi, semble lointaine. Naguère florissante comme peut l’être une mine (qui marque une excellente santé), cette belle histoire d’amour se fane désormais de désamour. Elle aura pris quelques rides de désappointement. En attendant de mourir d’une mort due à ta vanité.

Oui, tu peux nous faire un bras d’honneur, et même un doigt d’honneur, mais on n’est plus fou de toi ! On est plutôt saoulé de ton apathie, de ta cécité à tous points de vue, de ton étourderie. L’amour peut être aveugle, mais attentionné, sourd et muet, mais tactile, l’entends-tu ?

Parce que tu as semblé lui dire qu’il n’aurait jamais dû te faire confiance, qu’il a cru naturel te défier par son dédain. Le peuple, pardi ! Même si son réveil fut brutal, il est déterminé et désormais préoccupé de son sort. Tes gentils toutous peuvent aboyer, la caravane passera son chemin.

Issiaka SISSOKO