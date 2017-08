Le conflit entre une Fondation turque et une entreprise malienne détenue par des investisseurs turcs continue de faire couler beaucoup d’encres et de salives. En décidant de confier les écoles “Collège Horizon” à une nouvelle Fondation désignée par le gouvernement turc, le ministère de l’Education nationale est pris à partie par des parents d’élèves qui s’interrogent : sinon comment comprendre que du jour au lendemain, un changement puisse intervenir dans un projet éducatif qui dure depuis 15 ans et qui a donné des résultats plus qu’honorables ? Qu’est-ce qui motive la décision unilatérale du ministre de tutelle ? A-t-il mesuré toutes les conséquences de son acte à moins de 40 jours de la rentrée scolaire ?  Justement au ministère de l’Education, on garde une sérénité malgré la polémique et les collaborateurs du ministre Ag Erlaf pointent du doigt un montage « grotesque de quelques individus qui se sont empressés de créer depuis Paris une fondation de toutes pièces ». Dans une correspondance particulière, on explique qu’ « en 2017, sur le sol de France par des Turcs, de nationalité française et turque, après que le gouvernement turc ait décidé, en 2016, de créer une Fondation (MAARIF) à qui il a donné compétence exclusive en matière de création d’établissements d’éducation, du préscolaire à l’université, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’Extérieur.

Que peut offrir une association à but non lucratif telle que l’Association internationale HORIZON à une Holding ?

Où serait l’intérêt des enfants Maliens dans cette « affaire », s’ils étaient coincés, par ignorance, entre C2S, TRUSTIN CONCEPT, DOUBLE FISH INVEST, MIE PARIS INVEST et MAVNA CAP ? ». En tous cas, les parents et les enfants ne cherchent qu’à être édifiés sur une affaire dont les tenants et les aboutissants dépassent leur compétence.

DAK