La violence tous azimuts à l’école conduit les enseignants de l’Université des lettres et des sciences humaines de Bamako (ULSHB) à suspendre toutes activités pédagogiques jusqu’à l’installation de postes de police dans les facultés, le retrait de l’AEEM dans la gestion de l’espace universitaire (parking, dortoir, restaurant), etc.

Sur la colline du savoir et d’autres campus, nos étudiants n’ont trouvé meilleur moyen de résoudre leurs contradictions que de s’affronter à l’arme. Résultat : les hauts lieux du savoir sont devenus aujourd’hui des endroits où cohabitent brutalité et mort comme en témoigne l’assassinat récent d’un étudiant, poignardé par ses camarades de fac.

