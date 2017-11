Que se passe-t-il ces temps-ci dans nos abattoirs ? La question mérite d’être posée et interpelle au premier chef les associations de consommateurs. Depuis quelques mois en effet, dans le milieu d’élevage on fait état de la légalisation par l’Etat de l’abattage d’autres espèces animales, précisément les chiens et les ânes, dans les abattoirs.

Au-delà de toute morale, cela pose un réel problème d’hygiène et de risque de viandes impropres à la consommation à travers des amalgames délibérés. A quand date une telle décision ? Les services vétérinaires démentent tout. Mais, à l’évidence, la pratique est connue de tous : l’abattage de chiens et d’ânes est aujourd’hui un commerce florissant dans notre pays.

Il y a quelques mois, la découverte de carcasses d’ânes abattus et une usine spécialisée dans le secteur avait suscité un tollé dans l’opinion. Si l’abattage de chiens et d’ânes fait grincer des dents, aucune action n’a été prise par les acteurs du secteur de la filière et les associations de consommateurs. Et c’est là que le bât blesse réellement.

DAK

Commentaires via Facebook :