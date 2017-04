Notre actualité est dominée ces temps-ci par des débats stériles sur les relations extraconjugales présumées de personnalités. Depuis un moment, des secrets d’alcôves sont ainsi déversés sur la rue publique. Et nos concitoyens friands de déballage de l’autre en oublient leurs préoccupations pour s’adonner à cœur joie à la médisance, au mensonge et à la délation…

Alors même que les questions de fond ne manquent pas dans ce pays en perpétuelle crise à tous les niveaux, ne voilà -t-il qu’on tente de nous détourner de l’essentiel comme si c’était la première fois qu’un être humain forniquait ou commettait l’adultère ?

Or, avec la grève illimitĂ©e des agents de la santĂ©, celui du secteur de l’éducation, en passant par les coupures d’eau et d’électricitĂ© en cette pĂ©riode de canicule…, le mercure ne cesse de monter chaque jour un peu plus. Ce sont de ces questions-lĂ qu’il faut dĂ©battre et non de la verge en Ă©rection, “vĂ©ritable pont Ă connecter les pires calamitĂ©s”.

Toujours est-il que l’étalage de la vie intime de X ou de Y ne devrait pas nous faire oublier notre traumatisme quotidien. Le pays est pris à la gorge et étouffe avec la question du Nord qui n’arrive pas à trouver une solution durable, l’insécurité est à tous les niveaux. Le Mali va mal et rien ne devrait détourner les populations des problèmes réels que les gouvernants tardent à résoudre.

DAK