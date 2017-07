–Maliweb.net- Pour ceux qui connaissent son franc-parler, il n’était pas envisageable, qu’à l’occasion de la fête du Trône de cette année, M6 évite d’évoquer les événements du Rif. « Je parle ici d’Al-Hoceima » dira sans ambages le Roi au tournant d’un discours lyrique qui a tout l’air d’un dialogue dépouillé entre un Roi et son peuple.

Il aura fait peu d’allusions au nouveau repositionnement stratégique du Maroc dans les institutions continentales et il renouvelle bien sûr le serment que le Sahara demeure en tête des priorités. Mais pour le reste, le message royal a mis le curseur sur le mal-développement. Des parties du pays vivent mal, admet-il. C’est le Rif mais pas seulement, rappelle M6 qui ajoute que les relatifs « success stories » du quadrilatère Casa-Rabat- Tanger- Marrakech ne doivent pas masquer l’ampleur de ce qui reste à entreprendre contre un Maroc à deux vitesses où les hôtels 5 étoiles des grandes villes cachent la misère crasse des campagnes plus attentives au prêche des radicaux qu’au macaron des maires. M6 avait-il mangé du lion la veille ? En tout cas son indignation de M6 est totale quand il dit : « Je ne comprends pas comment un responsable qui ne fait pas son devoir, peut sortir de chez lui, se mettre au volant de sa voiture, s’arrêter au feu rouge, et avoir l’impudence, l’effronterie de lever les yeux sur les passants, ses administrés, ceux qui (et il le sait) sont parfaitement informés de son manque de scrupules ». Dans le texte, on voit que le Roi s’adresse à la bureaucratie dévoyée, qui infeste autant l’administration publique que les partis politiques et les appareils communaux. Et il se demande si ces agents qui sont là pour le bien-être des administrés et qui ont prêté le serment d’être là pour cela ont encore un grain de « honte». Un vrai réquisitoire où dit-il, chacun de ses mots est pesé. Le souverain est sans aucun doute déchiré par la révolte des femmes et des jeunes du Rif. D’où cette terrible mise en accusation: « lorsqu’un responsable, poussé par des calculs politiques ou personnels, arrête ou retarde un projet de développement ou à caractère social, un tel agissement ne constitue pas uniquement un manquement au devoir, mais bien une trahison, en ce sens qu’il porte préjudice aux intérêts des citoyens et les prive de leurs droits légitimes ». La grosse colère donc, cette fois-ci où le Roi s’est éloigné de l’exercice philosophique d’un récent discours du trône sur le concept du capital immatériel vu du Maroc ou de son message de 2016 qui fut un plaidoyer émouvant pour une Afrique conquérante boostée par le retour du Maroc dans « sa famille institutionnelle ». Mais la colère royale n’a pas oublié de saluer les Marocains qui se battent pour le bonheur et la grandeur du Maroc. Elle n’a pas non plus oublié de fustiger ceux qui jettent la pierre aux forces de sécurité déployées sur le volcan rifain. Une colère, il faut le préciser, qui n’émousse pas l’enthousiasme de M6 qui conclura le discours du trône 2017 du weekend où il fête les dix-huit ans de son accession au pouvoir par ces termes : « Être pessimiste, c’est manquer de volonté, être à court de perspectives, être dépourvu d’une approche concrète de la réalité. Mais, Dieu soit loué, outre une volonté forte et sincère, Nous possédons une vision claire et déployée sur le long terme. Car Nous savons qui nous sommes et dans quelle direction nous marchons ». Majesté, puisse cette direction inclure très prochainement, le Mali, ce peuple fier qui vous regarde et vous attend.

Adam Thiam pour Maliweb.net