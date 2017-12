Dans quelques jours, les Chrétiens du Mali et du monde entier célébreront la venue du Christ, annoncée par le prophète Esaïe il y a plusieurs siècles: « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la vierge sera enceinte ; elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d’Emmanuel » ce qui signifie : « Dieu avec nous »! L’Evangéliste Luc rapporte le nom de cette « vierge » qui n’est autre que « Marie ». Un ange de Dieu, nommé Gabriel, lui était apparu et lui avait dit: « Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut… » Marie dit à l’ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme ? » L’ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu… Car rien n’est impossible à Dieu ». A Noël, le Christ est né ! C’est là le sens du nom, « Noël », qui veut dire en latin : « jour de naissance ». Né à Bethléem en Palestine, Jésus est considéré comme le « Messie, la lumière des nations ». En ce moment douloureux pour le peuple du Mali, que la lumière du Christ puisse illuminer et guider l’esprit de chaque citoyen !

La Rédaction et tout le personnel du Journal Le Pouce, souhaitent un Noël béni à toutes et tous ! Egalement bonne fin d’année à chacun de vous et à votre famille !

Tiémoko Traoré

