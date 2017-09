Louange à Dieu, le Maitre des mondes, le Clément et qui manifeste sa clémence (Alhamdoulilahi Rabil Alamina !). Nous sommes partis en très bonne santé répondre à l’appel de Dieu, en accomplissant pleinement le pèlerinage 2017, nous en sommes revenus dans les mêmes conditions.

Que Dieu soit encore et toujours loué ! Le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux, le Souverain du jour de la rétribution, le Seigneur des mondes, nous a guidé, orienté et facilité notre devoir de pèlerin. D’Arafat en passant par Musdalifa, Mina puis la Mecque, tous les rituels ont été accomplis dans l’humilité, la concentration, la spiritualité. Rien n’a été négligé par nos encadreurs et nous-mêmes pour réussir le cinquième pilier de l’Islam.

La grandeur d’Allah, dans toute sa splendeur, nous a hantés durant le processus. L’unicité d’Allah, la connaissance approfondie de son Prophète (Sallalâhou aleyhi Wasallam) et de la religion musulmane nous ont abrités tout au long de notre séjour dans les lieux saints de l’Islam. Nous ferons en sorte que cela puisse continuer et de la plus belle manière.

Alhamdoulilahi Rabil Alamina ! Ensemble, nous devons éviter l’orgueil, la jalousie, le mensonge, l’alcoolisme, la médisance, l’indécence. Ce sont là quelques actes interdits (hadith authentique du message d’Allah (Sallalâhou aleyhi Wasallam). De même, celui qui manque trois fois à la prière du vendredi par négligence, Allah scelle son cœur. Celui qui rate la prière de l’Asr, ses œuvres sont annulées. Celui qui néglige et délaisse la prière a mécru. De même, il est interdit de passer devant celui qui prie ou de nuire aux fidèles qui prient (par exemple les mauvaises odeurs ou les bruits qui peuvent déconcentrer durant la prière, entre autres).

Alhamdoulilahi Rabil Alamina ! Nous avons prié pour le pays, pour nos dirigeants, pour la Oummah islamique, et bien sûr pour nous-mêmes, nos proches et défunts. Que Dieu ait pitié de nous tous ! Le pèlerinage 2017 s’est très bien passé (lire ci-contre le pèlerinage ne se raconte pas, ça se vit.)

Enfin, continuons à prier pour que Dieu puisse nous rendre notre cœur, notre langue, notre sexe « propre » ! Amin…Amin…Amin…

Chahana Takiou