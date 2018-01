Depuis quelques Année, une série de crimes odieux a pris forme au Mali et se multiplie de jour en jour. Le dernier a pris place a la présidence de la république ou travaillaient les deux conjoints. Lorsque celui ou celle qui est sensé nous protéger retourne sa veste contre nous et devient notre présumé assassin, le monde ne peut que s’écrouler sous nos pieds. Ce phénomène qui prend de l’ampleur chez nous serait il par ignorance, par amour pour le mariage ou par soumission aux règles de la société qui nous recommande de rester dans un foyer malgré un divorce imminent sur tous les plans entre les deux protagonistes? Sauver une vie n’est il pas meilleur a la sauvegarde de toutes ces valeurs sociétales qui nous sont si chère? A tous les acteurs, nous disons que la balance n’est pas équilibrée et que le torchon continue de brûler vif dans le système qui doit protéger les faibles. L’espoir renaît quand on appelle le médecin au chevet d’un malade et regrettable après la mort de ce dernier, c’est pourquoi nous interpellons les autorités de mettre des structures sur place pour mettre fin a cette course effrénée vers laquelle ces assassins de grandes envergures commencent a prendre goût.

Henriette Samake TRAORE

