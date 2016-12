Welcome! Log into your account

Vu sous cet angle, la loi pénale étant d’interprétation stricte, la commission ad hoc n’a pas été capable de soutenir ces accusations citées plus haut. Car, en droit, il faut avoir des preuves pour asseoir une accusation. Laquelle doit être prévue par une loi ordinaire. Or, il se trouve que la loi pénale malienne ne prévoit pas le crime de haute trahison.

Cette commission, présidée par l’Honorable Abdoul Kassoum Touré, et dont le rapporteur était l’Honorable Bréhima Béridogo, a consacré plus d’une année au dossier. Elle a enquêté et fouillé pour savoir si ATT était coupable du crime de haute trahison suite à la crise dans laquelle le Mali est plongé depuis 2012. ATT est perçu comme celui ayant favorisé l’accès du territoire malien aux combattants armés du Mouvement national de libération de l’Azawad (Mnla) en provenance de la Libye, d’avoir contribué au sabotage du matériel militaire et posé des actes tendant à saper le moral de nos troupes.

