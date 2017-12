A cause de la mauvaise gouvernance instaurée par le régime IBK, le Mali est un grand corps malade sur tous les plans. Notre pays a énormément reculé en matière de sécurité qui s’est généralisée. Le monde entier se préoccupe sur le chemin pris par notre pays. Les ambassadeurs des pays membres du conseil de sécurités se sont montrés inquiets de la situation sécuritaire de notre pays. Face à la situation dramatique, pour ne pas dire catastrophique, que vit et subit notre pays, je n’ai cessé de dénoncer les dérives constatées dans l’approche et l’action de la gouvernance de ce régime. La situation qui meurtrit notre pays est d’une extrême gravité car le Mali n’a jamais été confronté à de telles et persistantes difficultés qui constituent aujourd’hui une réelle menace pour son existence. Le constat est triste et amer pour le Mali et les Maliens. Quatre ans de scandales financiers à répétition ; quatre ans de mensonges, et de mensonges d’Etat ; quatre ans de mauvaise gouvernance politique et économique; quatre ans d’insécurité permanente et d’instabilité sociale chronique ; quatre ans de caporalisation systématique des médias d’Etat; quatre ans de corruption endémique et surtout d’impunité insultante; quatre ans de népotisme et de recul de l’Etat au profit d’un exercice aux relents monarchiques et dynastiques ; quatre ans de mépris à l’endroit de nos compatriotes de l’intérieur et de ceux établis à l’étranger . Ça suffit !!! Ça suffit Le Mali géré par un régime des impitoyables, est dans une situation de déliquescence avancée en matière de sécurité. Il en veut pour preuve le dernier rapport du secrétaire général de l’ONU sur le Mali. De sa lecture, le Mali n’a jamais été aussi pire en matière de sécurité. Certes la sécurité zéro n’existe pas, mais il y’a un minimum à respecter. Concernant la politisation de l’école, le pays est mis en lambeau. Le pouvoir s’emploie à détruire le secteur le plus sensible qui est l’école. Je fais allusion à la distribution de cahiers à l’effigie du Président de la République, de son fils, du Président et du 1er vice-président de l’Assemblée nationale et aux conséquences de l’octroi d’un véhicule à l’AEEM qui seront dramatiques. Bref le pouvoir IBK a montré toute son incapacité et son incompétence à diriger le Mali. Ça suffit !!! Ça suffit !!! Le Mali ne cherche plus un président qui marche sur un tapis rouge pour aller même vacciner les animaux. Si IBK remporte les élections en 2018, ça sera fini pour le Mali. Il faudra une alternance en 2018, une coalition des partis politiques et mouvement de la société civile pour faire barrage à IBK.

Aliou Touré

