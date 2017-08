Ah ! Activisme quand tu nous fais prêcher dans le désert
A moins d’un an de la fin de son quinquennat, le régime du Président Ibrahim Boubacar Keïta fait face à des défis majeurs qui persistent. Malgré le pari de la signature d’un accord pour crosses le feu entre le Gouvernement et groupes armés, la stabilité du pays demeure toujours fragile. L’épineuse question du retour de l’Administration à Kidal continue de faire froid dans le dos des Maliens qui aspirent afin que le drapeau tricolore flotte dans la capitale de l’Adrar des Ifogas. Du coup, les espoirs d’un Mali unifié s’effritent. Des efforts sont faits, mais beaucoup de chose restent à faire. Profitant de cette situation, des politiques incapables de s’assumer ont opté pour le système de la manipulation. Pour ce faire, l’arme fatale préférée s’appelle « activisme ». Autrement dit, il s’agit de se cacher derrière des soi-disant activistes de la république se réclamant les guides de la révolution pour le changement. Nuire à IBK ou le faire en déstabilisant son pouvoir, ne sauvera pas le Mali. Dans un Etat de droit, la violence utilisée pour faire chuter un régime démontre l’immaturité des hommes politiques. Il est vrai que le régime Keïta a commis des erreurs comme les autres qui l’ont précédé. Mais vouloir saisir la révision constitutionnelle comme prétexte pour ternir l’image du Chef de l’Etat plébiscité en 2013 par plus de 77% des voix, relève de la pure méchanceté. Leur objectif, c’est de faire marcher le Peuple sur Koulouba comme d’autre l’ont fait contre le Président Moussa en 19991. En vouloir à IBK, pour tout ce que le Mali connaît aujourd’hui comme problème, c’est l’accuser à tort. L’opposition et certains aigris de la nation qui ont atteint leur limite et qui n’ont plus rien à dire, se laissent trimbaler par des hyper activates pour jeter le pays dans la gueule de ses ennemis. Encore une fois, te tenons la leçon come les elevens du 1er cycle. Le linge sale se lave en famille. Retroussons nos manches pour sauver l’essentiel. A qui profite la cabale contre le régime IBK ? Évitons de confondre comme disait l’autre plafond et balafon. Le Malien n’a pas encore atteint le niveau de sagesse du pays de Fidèle Castro. Ceux qui veulent être des héros de la révolution doivent savoir que l’activisme respecte des principes fondamentaux au lieu de prêcher dans le désert et faire croire aux « aveugles » qu’ils sont la solution, et que la Victoire éclate au bout de la sagesse. C’est dommage que des cadres de ce pays se laissent informer par la rue. Sachons raison garder.
Traoré Henriette Samaké
 
COLLINE DU SAVOIR
Attention , le sida tue !
Les internats de la colline de Badalabougou ou colline du savoir sont devenus des chambres de passe. Aussi ce n’est pas un secret pour les populations de Bamako que ces infrastructures servent de lieux à une prostitution à ciel ouvert. Des « Tontons » qui ont pris goût à la chair fraîche pour se rajeunir en savent. Beaucoup de filles parviennent à convaincre leur famille pour pouvoir y loger. De ce fait, elles abandonnent leur parents pour se livrer à la débauche. Cela avec la complicité des camarades de chambres. Selon nos sources, elles sont nombreuses ces filles qui ont déclarées séropositives. En termes clair, ces filles sont infectées par le virus du Sida. Les intéressées se connaissent. L’affaire serait classée secret d’Etat. Pervers et incrédule, méfies-toi de ces machins au risque de te retrouver au village si je savais.
La Rédaction
 
IBK 2018
Tréta, le rassembleur et sa troupe, imperturbables
Au sein du Rassemblement Pour le Mali, IBK 2018, n’est pas qu’un slogan de campagne politique. Mais c’est plutôt une conviction les cadres tisserands en vue de donner une victoire éclatante au candidat naturel du parti, IBK. En dépit des coups-bas fomentés les détracteurs du régime et le manque de sincérité de certains amis de la majorité présidentielle, les barrons du RPM maintiennent le langage du succès. Toutes réunies derrière leur Président, le Dr Bocari Tréta, les troupes tisserands sont conscientes des défis à relever. On sait que Tréta bénéficie d’une unanimité auprès des secrétaires généraux qui savent ce qui les attend. « Nous savons comment ça fonctionne dans l’opposition. Nous avons grandi dans cette lutte durant 14 ans avant notre accession au pouvoir. Nous visons un objectif. Et c’est cela qui nous importe le plus. Au lieu de passer tout son temps à répondre au boucan d’un opposant venu de partout et de nulle part, nous estimons travailler plus discrètement. On verra. Le moment venu, chacun aura quelque chose à défendre. Le Peuple saura que nous avions raison. Au lieu de crier comme le font certains, nous savons ce que nous voulons», nous martèle un cadre du parti. A croire à ces propos, on peut se permettre de dire que le RPM est imperturbable.

Rémy Théra Â