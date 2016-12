Welcome! Log into your account

Le Mali a trop souffert. Que nos autorités aient pitié du MALI. Depuis l’arrivée d’IBK au pouvoir, l’espoir s’est vite transformé en un désespoir béant. Aucune promesse encore exécutée, aucune volonté manifeste de sauver le Mali du joug des terroristes, de l’insécurité, du manque d’emploi, de la corruption etc. Les choses vont tous les jours de mal en pis. Et à chaque fois que le peuple manifeste son amertume face à une situation d’intérêt national, nos autorités jouent au bouffon avec une arrogance impardonnable. Elles oublient qu’elles sont le gardien de ce qui nous unit : Le Mali. Que c’est bien à elles de recevoir tous les coups, chercher à convaincre sans le moindre acte d’indécence à l’endroit d’un citoyen malien.

Comme si cela ne suffit pas, le porte-parole du gouvernement, Me Mountaga Tall, interpellé à l’Assemblée Nationale qualifie l’indignation des Maliens de ‘’ débats de caniveaux’’. Extrême insolence ! Ces deux, tous politiques, viennent de jeter l’opprobre sur les acquis de la démocratie malienne qui a donné au peuple malien le droit à la liberté d’expression et d’opinion.

Une fois le communiqué rendu public, le peuple malien a vite manifesté son indignation par tous les moyens possibles. Cela a valu la sortie des membres du gouvernement, Diop, Sylla et Me Tall pour dissiper la tension qui prenait une proportion jamais égalée à chaque fois qu’il a été question de ce dossier sensible.

You are going to send email to