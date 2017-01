Welcome! Log into your account

Nos gouvernants d’aujourd’hui ont failli et ne méritent aucune estime. Et leur place, c’est bien devant la justice pour avoir trahi le serment et par-delà la Nation toute entière.

La détermination est absolue et la cible, ce n’est ni X. ou Y. mais c’est bien le Chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Keïta. Il est le Président de tous les Maliens. Il a été élu à 77% pour sauver l’honneur du Mali et au bout du compte, il a été l’assassin du peu qui nous reste.

Les gestes émotionnels, ils n’ont plus de place dans le cœur du peuple malien. Ce peuple qui a accepté la résignation pendant longtemps pour le respect de nos valeurs sociétales a enfin compris parce que les politiques de cette époque, qui gouvernent, prennent le peuple malien pour des crétins. Et voilà la simple raison du réveil citoyen pour sauver ce qui reste du Mali.

Ibrahim Boubacar Keïta, sa gestion du Mali n’est synonyme qu’à la traversée de l’enfer. Il brise l’espoir, détruit les acquis laissés par ses prédécesseurs et fait du Mali et des Maliens les derniers de ses soucis. Ses discours aux élans de patriote sans effets immédiats sur le changement en témoignèrent largement.

Malgré cette situation désespérante semée par le régime IBK, certains croient en de lendemain meilleur d’ici 2018. Ils croient en l’amour d’IBK pour ce pays et enfin ils sont convaincus que la situation pourrie qui prévaut ne relève pas de la responsabilité d’IBK mais son entourage. Les hommes en qui il a placé sa confiance pour accomplir à hauteur de souhait sa fonction du Président de la République. ‘’IBK n’en est pour rien’’. Cette phrase, elle fait mal. Du moins pour tout patriote convaincu qui a l’amour de ce pays et est prêt à céder son âme au prix d’un Mali émergent.

