Le peuple malien s’intéresse désormais à son destin, ayant enfin compris qu’il a été trahi depuis le jour ou l’autonomie des Régions du Nord a été promise aux autorités socialistes Françaises en 2013, au détriment des Régions du Sud, dont certaines créées depuis 2012 n’arrivent pas a été opérationnelles.

Le peuple a compris que le président de la République veut se dédouaner du fait de défendre l’intégrité du territoire national, et sa souveraineté dans la nouvelle constitution. Alors bonjour les dégâts en commençant de libérer Kidal du joug de la République du Mali de Modibo KEITA. Le peuple soupçonne son président de se lever un matin et de ‘’vendre ‘’ le Nord à la France. Le peuple s’insurge contre tous les exploiteurs, les endormeurs de conscience et les griots politiques. Le peuple a compris qu’on veut le priver de son devoir de décider de son avenir en complicité avec les leaders religieux qui n’arrivent pas à dire le droit, et d’ indiquer au Roi la voie à suivre pour l’intérêt du peuple, sans se souvenir qu’ils ont reçu une voiture 4×4 ou une route. La jeunesse libre est en train de rompre l’instinct de soumission aveugle. La jeunesse a compris qu’on veut créer deux types de citoyens au Mali, ceux qui doivent passer le concours à la fonction publique et ceux qui sont dispensés de le faire, des sénateurs élus et des sénateurs désignés. La jeunesse a compris que nos dirigeants actuels sont là pour s’enrichir et non tirer le Mali d’affaire, et ils pensent être nés pauvres et ils veulent mourir riches sur le dos du peuple. La jeunesse a senti que nos dirigeants ne se soucient pas de leur avenir, mais veulent plutôt de créer une oligarchie au Mali ?

IBK doit donc écouter le peuple pour le reste de son mandat, sa copie est à revoir totalement, s’il veut une paix sur cette terre du Mali. C’est le peuple entier qui met le texte référendaire en cause et pour cela une relecture approfondie est inévitable à l’image du code de la famille et de la personne de 2009. Depuis cette relecture, il n’y a jamais eu de problème. Et pourquoi IBK s’entête, si c’est l’intérêt du peuple malien qui est visé ? On ne peut pas être plus royaliste que le roi, et c’est le peuple qui a toujours été Roi.

La redaction  Â