Dans l’après-midi du jeudi 12 octobre 2017, les membres de l’Association des Élèves et Etudiants du Mali (AEEM) ont été reçu par son le Président Ibrahim Boubacar Keita. L’objectif, dit-on, était de mettre l’accent sur les maux dont souffre notre système éducatif. A l’issue de la rencontre, l’AEEM s’en ira avec un véhicule flambant neuf offert par le chef de l’Etat.

Lors de son discours de fermeture de campagne à l’occasion de l’élection Présidentiel de 2013, le Kankelintigui IBK (celui qui fait ce qu’il promet), avait promis d’offrir un ordinateur portable à chaque étudiant malien.

Connaissant l’importance de l’ordinateur portable pour la réussite de l’étude supérieure, cette promesse avait été reçue avec allégresse par la communauté scolaire et universitaire. Certains de ses supporters disaient avec fierté que l’homme est engagé en faveur de l’école malienne. Et aussi qu’il n’est pas du genre à faire des promesses en l’air.

Pourtant, quatre années après son élection à la tête de la magistrature suprême, de surcroit avec un score jamais égalé en matière d’élection au Mali, le Kankelintigui IBK n’a pu offrir ne serait-ce qu’un seul ordinateur à un seul étudiant.

Le constat est triste et amer et les étudiants consciencieux ont d’ores et déjà compris qu’ils s’en iront de l’université sans jamais voir la couleur des ordinateurs à eux promis par IBK qui, semble-t-il, fait toujours ce qu’il promet.

En effet, comme pour faire oublier aux étudiants les ordinateurs promis, IBK vient de se permettre d’offrir à l’Aeem (qui n’est constituée que d’une petite minorité), un véhicule. C’était à l’occasion d’une rencontre où le Secrétaire général Abdoul Salam Togola était, dit-on, parti apporter son soutien total à IBK pour son investissement citoyen en faveur du Mali malgré les difficultés de l’heure.

Pourtant, l’école malienne va de mal en pis. L’espace scolaire et universitaire est devenu le théâtre de toute sorte de violence, où les étudiants de l’AEEM s’entre tuent, les syndicats d’enseignants enchaine les grèves, où certains écoles, à l’image du Collège Horizon, qui forment bien nos enfants dont les parents ont les moyens sont illégalement fermées, où des écoles publiques sont en manque de professeurs, etc.

La question qui est sur presque toutes les lèvres est de savoir pourquoi offrir un véhicule à un syndicat d’étudiant et pour quel but. En guise de réponse à cette question, chacun y va de son explication. Si pour certain, il s’agit d’une manipulation et d’un achat de conscience, pour d’autres pensent que l’AEEM mérite bien le cadeau. Il y a également ceux qui estiment que l’octroi de ce véhicule ne fera que multiplier la recrudescence de la violence dans l’espace scolaire et universitaire.

En tout cas, et quoiqu’il arrive, l’avenir nous permettra d’en savoir davantage.

KANTAO Drissa