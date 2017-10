L’association des communautés de culture songhoi en mouvement ‘’IR GANDA’’ a procédé samedi 14 octobre 2017 au lancement officiel de ses activités. Cet événement de portée historique était placé sous la présidence du chef de l’état IBK. Le palais des sports a refusé du monde à cause de la fierté des ressortissants du nord de voir ce rassemblement prospérer. Au vu de la mobilisation et de la présence de plusieurs hautes personnalités du pays, cette cérémonie qui a été une réussite totale, a occasionné un tremblement de terre à l’instance dirigeante de la Coordination des mouvements armés de l’Azawad (CMA) à Kidal.

En tout cas force est de constater que depuis l’annonce de la création du mouvement ‘’ Ir Ganda’’, c’est une peur bleue au sein de l’instance dirigeante de la coordination des mouvements armés de l’Azawad ( Cma). Raison pour laquelle, elle a pondu un communiqué laconique. Communique, dans lequel, les responsables de la CMA prennent en témoigne leurs amis de la France et de la communauté internationale de la création d’un mouvement ‘’ des noirs’’ dressé contre eux et qui cherchera à les exterminer. Pourquoi ‘’Ir Ganda’’ fait aussi peur aux responsables de la CMA ?

La raison s’explique par le fait que ‘’IR Ganda’’ est constituée par la majorité de la population. Avec plus de 83% de représentation de la population des régions du nord : Gao, Tombouctou, Kidal, Ménaka,Taoudéni et une partie de la région de Mopti ‘’IR Ganda’’ est majoritaire. C’est la majorité de la population du nord qui vient d’unir leur force. A l’unisson, elle décide de se dresser contre les envahisseurs de la CMA (qui ne constitue qu’une minorité de la population du nord) et complices. Avec cette union, la CMA peut dire à dieu à son rêve de mettre main basse sur toutes les régions du nord : Tombouctou, Gao, Mopti, Ménaka, Kidal et Taoudéni à l’espace géographique dit Azawad et son idéologie indépendantiste.

En tout cas de l’avis général, la naissance du mouvement ‘’ Ir Ganda’’ enterre définitivement les rêves utopiques des responsables de la CMA. D’autant plus que les responsables du mouvement ‘’ Ir Ganda’’ sont plus déterminés à défendre contre vent et marrée leur culture et terroir contre les imposteurs. « Nous sommes un mouvement pacifique mais nous nous défendrons contre tous ceux qui nous attaqueront. Notre mouvement est parti, il est irréversible. Il va se dresser contre tous les pilleurs du Mali », ont déclaré les responsables du mouvement Ir Ganda’’.

Nous savons que le sport favori des membres de la CMA sur le terrain, c’est le vol et le pillage. D’où cette peur dans le vendre.

Aliou Touré