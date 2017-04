C’est la classe politique qui a pourri la jeunesse de ce pays. Au lieu de faire participer les jeunes de manière désintéressée à la politique, ils les ont habitués à la corruption des consciences. Ce qui fait, que la jeunesse ne peut plus s’assumer, puisque ayant placée l’argent au-dessus de la morale. Les jeunes doivent comprendre qu’ils sont la relève de cette classe politique vieillissante et malsaine. Ils doivent aspirer à les chasser démocratiquement en se soudant. Ils doivent refuser de suivre aveuglement ces vieux hommes politiques malhonnêtes, qui ne font que se servir d’eux l’instant d’une élection, puis se mettre aux abonnés absents lorsqu’ils les sollicitent. Que les jeunes s’unissent et refusent de se mettre au service du fils du Président ou de quelque politicien qu’il soit, en ayant l’ambition d’être à leur tour Président ou député pour participer au développement sociopolitique de ce pays. Ce n’est pas en faisant le larbin des autres qu’ils parviendront à se construire un avenir. Jeunes maliens. Votre place se trouve dans l’arène politique, occupez-la, vous en avez la capacité intellectuelle et les moyens nécessaires. Mettez-vous ensemble pour forcer la porte des institutions et vous y installer. Vous le pouvez si vous le voulez. Boycottez les vieux pour vous faire élire entre vous, vous verrez que vous êtes à la hauteur. Tout est question d’engagement, ne pas dire, je n’ai pas d’argent, je n’y arriverai pas.

Jeunes maliens. Il est temps de vous libérer et de vous déchainer des chaines   des pseudo-démocrates AOK, ATT et IBK qui ont tellement politisé la jeunesse malienne que c’est de la pourriture aujourd’hui. Faisons un récapitulatif: Oumar Mariko, Zarawana Koné et j’en passe ont été les premiers à embarquer dans ce jeu de la mort de la jeunesse depuis 1990 à ce jour ça continue dans les écoles, lycées, universités. Voilà un grand part de vérité depuis la crise des années 90-91. Regardons nos milieux scolaires d’aujourd’hui: il se passe des assassinats, des vols, des viols, des intimidations, la corruption etc…et tous ces maux ont été créés par nos politiciens -démocrates des années 90. Des partis politiciens et escrocs leaders, pire que le pharaon, utilisent les élèves et étudiants à leurs fins, ils ont créé la division entre les enfants et les amener aux pires comme la création des gangs criminels étudiants et élèves qui vont jusqu’à tuer. Comment respecter ces vieux politiciens, les prendre comme des exemples alors que ce sont eux les faiseurs des pires choses.

Alors jeunes maliens réveillez-vous ! Il est temps de faire la rupture avec les vieux politiciens. Sinon si vous continuez de suivre leur chemin, c’est l’apocalypse. Ayez le courage, la volonté et la dignité. C’est bien ce manque de dignité et de personnalité qui vaut à la jeunesse Malienne le mépris insolent des gouvernants. Regardez, malgré la grogne de toute part, la “famille d’abord” s’en fiche. Elle fait le dos rond et remplit les poches parce qu’elle sait que le moment venu, elle achèterait des jeunes avec un simple mégot. Quelques millions distribués suffiront à assommer la jeunesse groggy par la fainéantise.

Aliou Touré

