La jeunesse Malienne a optĂ© Ă ĂŞtre ministre et non prĂ©sident de la RĂ©publique, elle a voulu tout simplement ĂŞtre dĂ©putĂ© et non prĂ©sident de l’AssemblĂ©e Nationale, elle a voulu prendre de l’argent pour cĂ©der sa place de maire et de conseillers Ă la vieille garde. Nous avons optĂ© Ă ĂŞtre des animateurs politiques et non des acteurs politiques. Nous avons refusĂ© de nous mettre ensemble Ă cause de notre gourmandise en voulant tout avoir et exploiter les autres.

La jeunesse a refusé de se renforcer en communion en préférant son auto destruction en se mentant, en se dribblant comme dans un match de foot soutenu par des coups bas. La jeunesse a préféré le gain facile à la souffrance pour réussir sa vie. La jeunesse préfère tendre la main que de donner.

Les jeunes maliens doivent mettre les Ă©gos de cĂ´tĂ© pour faire face Ă l’essentiel en se mettant ensemble sans dĂ©magogie aucune tout en devenant maĂ®tre de son avenir.

Même la vieille génération se fait des soucis pour la relève et elle est consciente de cette situation embarrassante.

Quels codes et maximes intelligentes, compréhensibles et accessibles pour la jeunessemalienne?

Comment peut-on inciter plus de rĂ©flexions de fond, de participation Ă une construction idĂ©ologique si nous, la jeunesse, n’avons pas de visions communes ou d’aspirations collectives?

Nous sommes une nation individualiste qui prĂ©tend se souscrire Ă certaines valeurs traditionnelles en perdition. L’intĂ©rĂŞt individuel ne se dĂ©finissant pas dans le collectif, chaque Malien est tentĂ© de dĂ©truire ce pays par son dĂ©sir de s’affirmer, de s’affranchir au dĂ©pend de la nation.

La richesse des individus ne fait point le progrès d’une nation; c’est l’inverse qui favorise la richesse dans toutes ces dimensions; culturelles, intellectuelles et matĂ©rielles, etc…

Le principe de l’impĂ©ratif catĂ©gorique, pour le cas du Mali, nĂ©cessite l’Ă©tablissement d’un État de droit et de tous les principes qui en suivent; son respect et son application stricte sans distinction aucune. Ce sacrifice noble doit couler du haut vers le bas pour instaurer la certitude sociale et lĂ©gale.

Vu l’Ă©chec chronique, la persistance de la mĂ©diocritĂ© et de la dĂ©cadence, des rĂ©flexions de fond et une rĂ©volte de conscience sont indispensables.

La thĂ©orie de l’impĂ©ratif catĂ©gorique comme base et critère de la loi de l’État, consiste, Ă mettre en vigueur des codes et maximes qui ont le soutien populaire. VoilĂ ce dont la jeunesse malienne a besoin.

Aliou Touré