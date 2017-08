L’heure est grave en République du Mali. Après 1991 (la révolution) et 2012 (la rébellion du nord, le coup d’Etat et le contre coup d’Etat), les populations maliennes s’apprêtent à vivre des moments cauchemardesques. En cause : la rupture de dialogue autour d’un projet de révision constitutionnelle. Ce qui devrait nous unir et nous rendre plus forts, nous divise. Le combat qui devrait se dérouler à l’intérieur des bureaux de vote, prouvant notre maturité démocratique, se transporte dans la rue avec le risque d’une guerre civile. A qui profitera ce chaos ? Une jeunesse consciente est une jeunesse responsable de son devenir, à l’abri de manipulation, d’instrumentalisation… Si en 1991, la jeunesse a servi de fer de lance à la révolution, c’était contre la « dictature ». Doit-elle être utilisée, aujourd’hui, pour renverser un pouvoir démocratique ? Quelle sera la légitimité de son action ? Quelle leçon démocratique laissera-t-elle pour la postérité ? Réfléchissons avant d’agir. Si la jeunesse doit s’affirmer, c’est mieux qu’elle le fasse par elle-même et sur des bases saines. « Un Peuple – Un But – Une Foi » « Le Mali Un et Indivisible » qui doit se dresser contre ses ennemis et non contre lui-même.

La Rédaction

