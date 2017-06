Face au tollé général qui a accueilli son projet de révision constitutionnelle, le président de la République a été obligé de reculer… pour certainement mieux sauter. Même si le chef de l’Etat semble quelque peu minimiser, à travers ses propos à l’occasion des cérémonies dont le palais de Koulouba a servi de cadre ces derniers temps, voilà un homme qui fait face, pour la première fois, à une opposition qui va au-delà du cercle de ses opposants classiques et traditionnels. La marche du 17 juin dernier contre son projet de révision constitutionnelle, qui a rassemblé des centaines de milliers de manifestants de tous bords, a forcé le président IBK à retirer son projet controversé et à le renvoyer, suite à une requête de l’opposition parlementaire devant la Cour constitutionnelle.

En tout cas, dans l’attente de l’avis de cette haute juridiction, le chef de l’Etat doit multiplier les concertations et consultations. Principalement auprès de l’opposition républicaine et démocratique et des associations de la société civile qui ont battu le pavé et réussi la grande mobilisation du 17 juin dernier contre le projet d’IBK.

Ne faudrait-il pas voir en cette mobilisation grandiose (on parle de 150 à 200 mille manifestants) contre le projet précité un désaveu du régime IBK, lui-même ? Voilà en tout cas, un pas que certains observateurs de la scène politique nationale n’ont pas hésité à franchir notamment à travers les réseaux sociaux dont Facebook, devenus ces derniers temps la bête à abattre du régime.

Maintenant une chose est certaine : le président IBK se doit de revoir toute sa stratégie et son mode de gestion du pouvoir, qui doit passer désormais par l’implication en amont de tous les acteurs dans la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. En tant que le père de la Nation, il doit pouvoir mettre son ego de côté et agir en impliquant tout le monde afin de relever les énormes défis qui jonchent le chemin pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. Et, qu’il évite de passer son temps à critiquer et à vouloir donner, à chacune de ses sorties sur l’ORTM, des leçons de bonne conduite… uniquement aux autres.

Il est grand temps qu’il regarde un peu ce qui se passe dans son propre entourage, par ceux-là qui se disent ses partisans et ses proches. Il y a aujourd’hui une prise de conscience au sein de l’opinion qui ne doit point être minimisée à fortiori négligée. En tout cas, un homme averti en vaut deux.

Mamadou FOFANA