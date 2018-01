Le 20 Janvier 1961, Modibo KEITA a chassé l’armée française des bases de Bamako, Kati et Tessalit. Le 21 Janvier 2015, Ibrahim Boubacar KEITA a fait revenir l’armée française par l’accord de défense sur l’étendue du territoire malien. Par son acte Modibo Keita a libéré le Mali de la présence coloniale française et IBK par son accord attache les pieds et les mains du Mali pour le livrer à la France néocoloniale. Le 20 janvier qui symbolisait jadis, une fête de notre souveraineté est devenue ces dernières années celle de notre recolonisation par la France impérialiste. L’accord de défense qui est caché aux maliens et maliennes scelle l’indépendance de notre pays et prépare sa division future. Il est inconcevable qu’un accord soi-disant de soutien de nos forces puisse être leur blocage dans leurs missions régaliennes. En effet, l’armée malienne est interdite sur le sol malien d’aller dans certaines zones dites rouges par l’armée française. Le plus cruel dans cette situation, c’est que lorsqu’un soldat français tue un malien, il ne peut être poursuivi par un malien. C’est le gouvernement du Mali qui sera tenu responsable à la place de celui-ci. Aucun pays n’est suffisamment indépendant tant qu’il n’assure pas lui-même sa sécurité. Le Mali doit former une armée Républicaine et bien équipée. Ensuite mettre fin à l’accord de défense avec la France, demander le départ des forces onusiennes. La présence de la France et des forces onusiennes ne sert en rien le Mali par contre l’empêche à prendre les décisions qu’il veut. Si Kidal et d’autres zones nous échappent c’est par ce que la France veut à tout prix dépouiller le sous-sol du Mali gratuitement d’une part et d’autre part aider ses entrepreneurs à s’enrichir sur le dos des maliens sans grands efforts (Orange, Total, Bicim etc.). Cet accord de défense fait que la France est cinq (5) fois plus armée que l’armée malienne sur le sol malien. Comment le Mali pourra-t-il prendre des décisions qui vont à l’encontre des intérêts français dans cette situation ?

L’indépendance n’est pas un vain mot mais des responsabilités. Un Etat est indépendant lorsqu’il l’est politiquement, économiquement, et militairement.

Avec une constitution presque copiée à celle de la France, une monnaie garantie par la France, une sécurité sous traitée à la France ! Peut-on encore parler d’indépendance ?

I.B 124 le panaf

