Le président IBK a été plébiscité par le peuple malien en 2013 par plus de 77% de voix. Le peuple malien en le choisissant voyait en lui un homme providentiel qui avait la solution aux difficultés du Mali. C’était sans compter avec la providence et la réalité du pouvoir. En accédant au pouvoir, le Kakélétigui ou le Mandé Massa IBK a montré un autre visage et un autre comportement, auxquels, ses électeurs ne s’attendaient pas.

Au lieu d’être à l’écoute du peuple, il s’est isolé dans une tour d’ivoire infranchissable. Il n’a fait qu’à sa tête en rompant le contact avec le commun des Maliens. L’espoir que son élection avait suscité s’est fondu comme du beurre de karité sous le soleil. Sa gestion des 4 ans du pouvoir a été catastrophiquement catastrophique. A ces moments –ci, on assiste à une propagande du régime médiocre de IBK pour augmenter leur côte de popularité. Que non! Que non! Le peuple malien n’est pas amnésique. Ces 4 ans d’errance, de tâtonnement, incompétence ne peuvent être effacés d’un revers de la main par le biais d’une propagande. En cette veille des élections, le culte de la personnalité semble être la chose la mieux partagée chez les tenants du pouvoir, s’ils en sont vraiment, vu les nombreuses erreurs qu’ils commettent dans leur stratégie de communication et d’enfumage.

Dans leur mission périlleuse, rien ni personne n’est épargnée. Hier, c’était la religion à travers le financement du hadj, la confection et la distribution aux pèlerins de voiles, d’affiches, de robes à l’image du Mandé Massa. Après, le pèlerinage, c’est l’école qui est devenue le terrain de propagande avec des cahiers d’abord à l’image du président IBK puis de certains députés du RPM (Moussa Timbiné et Karim Kéïta) et de la majorité présidentielle (Hady Niangadou) . Aujourd’hui, c’était le grand “Sumu” organisé pour la réception d’avion de guerre au profit de l’armée de l’air, faisant ainsi de la Grande muette, la grande bruyante. Ensuite, c’est la tenue d’un meeting de farce où plus de 200 millions de FCFA y sont engloutis. Une farce à laquelle la jeunesse comme toujours n’est pas épargnée. Des jeunes portant des Tee-shirts à l’effigie du president IBK avec à la clef un billet de 1000 FCFA ont envahi le stade Modibo Kéita. Cela porte à croire, que bientôt, des jeunes reprendront du service, à faire depuis des décennies: “poseurs de bâches de campagne et distributeurs de tee-shirt”. Jeunes du Mali réveillez-vous!

Tant que les uns et les autres pensent uniquement à leur intérêt personnel en soutenant toujours ces dirigeants malhonnêtes qui viennent juste pour se servir et non pour servir le pays, la situation sera toujours la même. Alors, il faut que les jeunes prennent conscience de afin de rompre avec tous ces fossoyeurs qui ont mis ce beau pays à genou.

Comment en est-on arrivé là avec l’homme(IBK) qui a dirigé toutes les grandes institutions de notre pays? C’est vraiment la question, hélas sans réponse rassurante pour le moment. Où va le Mali? Nul part ! Un bilan lamentable sur la place qui ressemble à un très grand recul.

Alors peuple du Mali, sanctionnons le responsable de ce recul par les urnes lors du scrutin présidentiel en 2018.

Aliou Touré