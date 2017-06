En 2013, les Maliens ont vite fait d’étaler la natte pour recevoir la belle Ă©pouse qui devrait rejoindre son mari afin de passer la nuit de noce. Tel semble ĂȘtre le cas de la prĂ©sidence d’IBK. Tous les commentaires faits au prĂ©alable sur la fiancĂ©e Ă savoir qu’elle a de beaux yeux, une chevelure longue et noire, un nez bien droit et bien pointĂ© au centre de son visage, un sourire blanc-neige, une dĂ©marche Ă©lĂ©gante, grĂące Ă sa taille de guĂȘpe se sont avĂ©rĂ©s faux. Au moment oĂč on s’attendait Ă une jeune fille digne, coquette, respectueuse de son Ă©poux, nous avons eu une vieille demoiselle Ă l’allure nonchalante Ă cause du poids de l’ñge et qui par-dessus le marchĂ© aime le luxe, dĂ©teste de prendre une SOTRAMA pour aller d’un point de la ville Ă un autre. Elle n’aime pas marcher sur la terre rouge, ou se salir les pieds lorsqu’elle veut aller au moulin, mais plutĂŽt un espace dĂ©gagĂ©Â sans poussiĂšre, ni boue. A la moindre des choses, elle choque ses coĂ©pouses dans un verbe acerbe comme si, demain elle n’allait jamais les rencontrer Ă un baptĂȘme ou Ă un mariage de la fille ou du fiston d’un oncle commun. Notre Ă©pouse une fois dans notre foyer a dĂ©robĂ© tous les fonds communs du foyer. Les enfants ont faim, les Ă©lĂšves ne vont plus Ă l’école. Elle a donnĂ© l’occasion aux gens qui ont le mĂȘme teint que les arabes et qui occupent le cĂŽtĂ© Nord de notre demeure familial de venir installer leur tante au beau milieu de la concession en interdisant aux autres membres de la famille de ne pas dĂ©passer la ligne rouge tracĂ©e par eux.

A chaque fois que ces locataires sont fĂąchĂ©s, ils tapent nos enfants sans que le chef de famille ne puisse rĂ©agir. Pour les amadouer, elle leur donne de l’argent et trĂšs souvent, elle prĂ©pare des plats copieux qu’elle mange avec ces gens sous la tante. Le mensonge est devenu un sport favori de notre Ă©pouse. Nous en voulons pour preuve, c’est qu’elle a falsifiĂ© les conclusions de notre grand conseil familial tenu avec l’ensemble des occupants de la concession le mois passĂ©.

En effet au cours de ce conseil de famille, ces gens qui occupent le cĂŽtĂ© Nord de la concession voulaient que la dite concession soit partagĂ©e en deux parties. Une premiĂšre partie pour eux et une seconde partie pour le reste des membres de la famille. MalgrĂ© que le conseil de famille ait rejetĂ© cette idĂ©e, notre Ă©pouse a niĂ© ce rejet solennel en prĂ©sence d’un Ă©tranger de haute marque venu s’enquĂ©rir des nouvelles de ses fils en sĂ©jour dans la concession au motif qu’il n’y a pas eu d’entente sur le terme partage. En rĂ©alitĂ© elle avait promis cette partie depuis le temps des fiançailles Ă ces gens au teint arabe.

En sommes depuis l’arrivĂ©e de l’épouse, notre famille n’a plus Ă©tĂ© en paix. Elle est sur le point de se disloquer, car l’épouse ne peut pas faire une semaine entiĂšre dans la famille sans aller se promener dans une autre famille au Nord, au Sud, au centre Ă l’Ouest Ă l’Est au motif qu’elle veut rendre visite Ă un oncle, un cousin voir une niĂšce.

Aucune de ses visites ne rapporte quelque chose Ă la famille. C’est dans ce climat qu’elle veut sceller de nouveau son mariage cĂ©lĂ©brĂ© en 2013 avec beaucoup de tintamarre, et qui n’a apportĂ© aucun bonheur aux membres de la famille. Elle pense que le premier mariage a Ă©chouĂ©Â et qu’il faille le reprendre. Si les membres de la famille acceptent cela, ils seront morts. Comme le disait le philosophe et historien Joseph Ki Zerbo :’’ si nous nous couchons nous sommes morts’’. C’est-Ă -dire MALI TORALA !

Badou S Koba                Â