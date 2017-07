Le Sommet du G5 Sahel abrité par notre pays le dimanche 02 juillet est une excellente chose. D’ailleurs, les enjeux sont à l’honneur de l’ensemble des pays du Sahel, mais surtout pour notre cher pays (le Mali) qui, depuis des années est à genoux et tente de se relever. Sauf que, ledit Sommet a aussi causé des dégâts énormes qui auraient pourtant pu être limités…

48 heures avant le jour J, c’est-à -dire le vendredi 30 juin 2017, la seule bonne voie qui relie les quartiers du Point-G, Koulouba, Sokonafing et une grande partie de Kati a été bloquée. Pas de deux roues, ni de voitures encore moins de piétons ne pouvaient plus accéder à cette voie. Même les ambulances transportant des urgences à destination du CHU du Point-G et de Kati n’ont pas été épargnées

Ainsi, les usagers n’avaient d’autres choix que d’emprunter l’unique voie délabrée qui mène à Koulouba. Ce n’est pas sans conséquences. ‘’Durant la journée du samedi 01 et dimanche 02 juillet, je n’ai pas pu travailler. Par ce que mon véhicule n’est pas en état de supporter les pentes de la route qui traverse Koulouba. Ainsi, pour subvenir aux besoins de ma famille, j’ai été obligé de prendre crédit avec le boutiquier du coin’’, nous confie M. Traoré chauffeur de taxi CTC. Et d’affirmer que la plus grande majorité des chauffeurs de la compagnie CTC ont été confrontés au même problème.

Au niveau de la place de Kati, c’est le même son de cloche qui sonnait, pour ne pas dire avec plus de résonnance. ‘’Nous trouvons injuste qu’une voie publique, de surcroît prisée soit  coupée pendant 48 heures juste par ce que le Président Français doit atterrir au Mali. Cela n’est pas admissible et nous le disons haut et fort, plaise à qui veut l’entendre’’, disaient des chauffeurs mécontents sur la place de Kati. Pour eux, la tenue de ce Sommet même si c’est une bonne chose, ne doit pas les empêcher de chercher leur pain quotidien.

Les transporteurs routiers ne sont pas les seuls à faire les frais du Sommet, les habitants de Koulouba, Point-G, Sokonafing et une grande partie de la population de Kati en ont également pris leur dose. Car pour accéder à ces quartiers, il fallait n’ont seulement plus de temps, mais aussi plus de carburant donc plus de moyens. Pire, le dispensaire sis à l’entrée du Palais présidentiel recevant les cas d’urgences des quartiers cités a été lui aussi mis hors service. Obligeant une fois de plus sans compassion malades et parents à aller voir ailleurs.

Oui, c’est ainsi que les habitants de ces localités ont vécu le Sommet, dans la tourmente et l’inquiétude. Faisant ainsi des milliers de mécontents…

L’organisation d’une cérémonie de telle nature est certes importante pour notre pays, mais il est important que les autorités en charges de la sécurité sachent raison garder et faire preuve de professionnalisme. En tout cas, cela éviterait bien de dégâts !

KANTAO Drissa