Après sa tournée européenne très réussie avec à la clé une forte mobilisation, le porte-parole du Collectif pour la Défense de la République (Cdr) Youssouf Mohamed Bathily alias Ras Bath est descendu à l’intérieur du pays pour expliquer ‘’ la Campagne Alternance 2018 ; Ma carte Nima, mon arme’’.

Après Kayes, Fana, Dioila, Ségou, le porte-parole du CDR était dans la 3ème région administrative du Mali Sikasso (Kouatiala, Sikasso Bougouni…) cette semaine. En ces lieux, il a tenu des meetings d’informations et de sensibilisation sur la révision de la liste électorale en vue des échéances électorales prochaines et la gestion du pouvoir IBK.

Ses meetings drainent du monde. Dans tous les endroits auxquels Ras Bath passe, il séduit. Les gens crient ‘’ Ras Bath’’ ; Nous sommes Ras Bath ; Je suis Ras Bath. L’activiste est de nos jours très populaire. Eh oui, le constat est patent, très populaire, plus populaire que le président de la République IBK dont le chroniqueur a profité de sa mauvaise gestion pour se faire autant d’estime au près du peuple.

Ras Bath mérite d’être appuyé pour faire trembler les fossoyeurs de nos deniers publics et mettre nos gouvernants sur le droit chemin de la bonne gestion des projets et programmes gouvernementaux. Un comportement dissuasif et contrôleur des dirigeants véreux de notre Mali, une grande première au Mali depuis la nuit des temps. Avec Ras Bath si les choses se déroulent normalement, un dispositif précieux serait là pour mettre au pas ces dirigeants inconscients et insouciants de notre très cher Mali, ainsi, la gestion de notre pays serait définitivement assainie et bien tenue pour le bonheur du citoyen lambda. Espérons que ce précieux outil soit au rendez-vous de 2018. Peuple malien, prions qu’Allah le tout puissant protège Ras Bath des soubresauts des hommes et femmes véreux de ce régime qui détruisent l’avenir de notre très cher Mali.

Les tenants du régime IBK doivent savoir que chaque injustice, chaque impunité ont une fin et ces manigances de leur part depuis la nuit des temps auront sans équivoque une fin. Mieux vaut être correcte dans son comportement de tous les jours, ainsi les choses iront de plus en plus mieux sans antécédents inutiles qui finiront par compromettre le déroulement correcte de l’évolution de la nation. Des signaux montrent que la fin de ce régime insensible est très proche. Un régime médiocre qui pense qu’on construit un pays par des illusions. Un régime qui se sert des jeunes élèves et étudiants pour bâtir sa politique injuste et incorrecte. En politisant l’école et l’université, vous hypothéquez l’avenir de ce pays. C’est dommage et très regrettable pour ce pays qui ne mérite pas çà, mais chaque bêtise a une fin et la fin de cette situation est très proche.

Aliou Touré

Commentaires via Facebook :