C’est ce vendredi 1er Septembre 20I7 que les fidèles musulmans du Mali célébreront à l’instar de plusieurs autres communautés de la Ummah islamique la fête de tabaski, communément appelée la fête aux moutons. Cette fête intervient dans un contexte marqué par une accalmie politique. En cette circonstance unique de l’islam, tous les regards sont fixés sur les marchés à bétail. Au delà de la doctrine coranique qui fixe le caractère impératif du sacrifice, chaque chef de famille compte tenu de la situation de notre société, veut à tout prix, avoir ce bélier. Si pour certain, c’est s’acquitter d’un devoir religieux, d’autres s’adonnent à toute sorte de pratiques afin de faire plaire aux membres de leur famille et plus spécifiquement les enfants qui sont exigeants. Le pouvoir d’achats des uns et des autres diffère. Entre le marteau et l’enclume, nombreux sont les chefs de familles à s’endetter pour acheter ce mouton afin d’échapper aux pressions des leurs, conscients que ceux-ci seront frustrés en cas d’absence de la bête. L’apparence trompe. Qu’à cela ne tienne, tous les moyens sont utilisés pour faire abattre « le lahiya » à la maison le jour de tabaski. Toutefois, malgré l’implication des autorités compétentes pour assurer un meilleur approvisionnement des marchés à bétail, force est de reconnaître que le mouton est cher. Question : l’islam est –il une religion de cherté. Non ! Mais, hélas, c’est cette période de vente des moutons est pour l’ultime moment pour certains de faire le plus juteux de leurs marchés annuels. Quel est donc la solidarité religieuse. A force de chercher le prix de mouton, certains risquent tout. Sachons raison garder. Bonne fête de Tabaski 2017 à toutes les musulmanes et à tous les musulmans, dans un Mali apaisé et réconcilié. Aw Sambè Sambè !

Traoré Henriette Samaké