A quelques mois de la présidentielle, les Maliens semblent occulter les réalités quotidiennes. Au nord Kidal échappe toujours au pouvoir central. Les autres villes sont en état de siège. Au centre le pouvoir ne contrôle que les préfectures et la paix est toujours un mirage. Plus de 500 écoles sont fermées dans le centre et le nord avec comme résultat plus de 100000 enfants qui ne bénéficieront pas de programmes scolaires. Toute cette cacophonie a pour cause les attaques terroristes. La mort est devenue le quotidien des militaires maliens et des forces internationales à savoir la MINUSMA et BAKHANE. Et comme pour mettre du sable dans le couscous du pouvoir un rapport mal rédigé vient jeter à la poubelle tous les efforts du régime. Pour encore plus ternir l’image du Mali une association de petits bandits Human Right Watch sur la base de rumeurs farfelues accuse les soldats gouvernementaux d’exactions. Pour enfoncer le clou l’organisation confirme l’existence de charnier dans certaines localités du centre. Ce que Human Right Watch ignore ce que le Mali n’est pas le Kossovo qui se trouve en Europe, le Mali n’est pas un pays de l’humanité sauvage. Exterminés des innocents des races voir des ethnies n’est pas Maliens. Notre société même a toujours condamnée ces actes qui sont digne du temps de Clovis avec son fameux vase de Soisson. L’achat d’avions de combat pour l’armée a été une bonne nouvelle pour le peuple malien mais pas pour la France. L’homme fort du Quai d’Orsay Jean Yves Le Drian la grosse tête comme l’appelle les français a exprimé son mécontentement après l’annonce de cette nouvelle.

Les hommes politiques au lieu de condamner ceux qui ternissent l’image du Mali à savoir Human Right Watch rêvent déjà de Koulouba. Ce qu’ils ne savent pas ce qu’un chaos généralisé n’épargnera ni l’opposition encore moins la majorité. Comme pour se venger du projet de referendum que le président a accepté de retirer le mouvement An Ka be fait une démonstration de force en remplissant le stade Modibo Keita.

Maliens du nord et du centre vous devez garder votre mal en patience car les hommes politiques songent d’abord à la conquête du pouvoir.

Badou S. Koba