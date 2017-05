Aujourd’hui, de nombreux maliens continuent à réclamer plus de considérations pour nos soldats tombés sur le champ de l’honneur. Ces soldats qui meurent pour la patrie et dont on cache le sacrifice.

Que vaut aujourd’hui un soldat malien tombé en défendant la patrie ? Un simple communiqué lu à la télévision nationale ? Ce communiqué laconique, qui tombe d’ailleurs très tardivement malgré l’insistance de la presse privée auprès des autorités sécuritaires pour avoir le plus tôt possible la saine information, est rapidement lu après la diffusion d’événements folkloriques dont l’ORTM seule a le secret.

Nos martyrs n’ont-ils pas de noms ? Ne méritent-ils pas plus de considérations de la part de la patrie mère? Et pourtant les sacrifices de ces vaillants soldats qui ont donné leur vie pour le pays dans la lutte courageuse que mène notre armée contre le terrorisme sont motivés par des valeurs patriotiques.

Et si les services de sécurité ont sans doute des raisons de ne pas insister, dans le feu de l’action, sur les sacrifices consentis dans leurs rangs sur le front de la lutte contre le terrorisme, on ne doit non plus faire un black-out total sur nos martyrs ! Leur sacrifice ne doit pas se résumer à un simple communiqué. Leurs mémoires doivent être honorées. Vaillants soldats morts pour la patrie, dormez en paix !

Madiassa K. Diakité