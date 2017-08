Le Procureur de la RĂ©publique prĂšs le Tribunal de Grande Instance de la commune V du district de Bamako a donnĂ©, le dimanche 30 juillet dernier, l’information selon laquelle, la police en faction au domicile de Mme le PrĂ©sident de la Cour constitutionnelle du Mali a dĂ©couvert aux alentours de 5h du matin, une « boite contenant environ une vingtaine de cartouches de divers types d’armes (pistolet mitrailleur et fusil BaĂŻkal). Une faible quantitĂ© de ces munitions a explosĂ© sans aucun dĂ©gĂąt ». Une enquĂȘte est donc ouverte pour dĂ©masquer les commanditaires.

Qui sont-ils ? D’oĂč viennent-ils ? Pourquoi veulent-ils attenter Ă la vie de Manassa Dagnoko ?

La seule certitude : l’opposition parlementaire qui avait introduit une requĂȘte aux fins d’annulation du referendum annoncĂ©, est trĂšs mĂ©contente de l’arrĂȘt de la Cour constitutionnelle du 4 juillet 2017 qui Ă©branle sa conviction, fondĂ©e sur l’article 118 de la Constitution. RĂ©sultat : Le prĂ©sident de cette institution et ses membres ont Ă©tĂ© accusĂ©s de tous les pĂ©chĂ©s d’IsraĂ«l, de tous les noms d’oiseaux, dans certains mĂ©dias et sur les rĂ©seaux sociaux. En clair, ceux qui se disent des « dĂ©mocrates sincĂšres et patriotes convaincus » ont refusĂ© d’admettre et de se soumettre aux rĂ©alitĂ©s des neuf sages.

RĂ©unis au sein d’une plateforme, dĂ©nommĂ©e « An tĂ©-Abana – Touche pas ma Constitution », l’opposition parlementaire et extra-parlementaire ainsi que plusieurs associations, sous l’égide de la trĂšs controversĂ©e, Mme Sy Kadiatou Sow, multiplient les pressions Ă travers des invectives et des attaques verbales ciblĂ©es.

Cette atmosphĂšre dĂ©lĂ©tĂšre a contribuĂ© Ă crĂ©er une insĂ©curitĂ© Ă Bamako, une intolĂ©rance, une certaine arrogance, voire un toupet dans les milieux opposĂ©s au pouvoir, avec comme consĂ©quences des tentatives d’assassinat.

La premiĂšre a Ă©tĂ© celle de Madou KantĂ© (regrettable ! inacceptable !), que la plateforme, sous la manipulation de TiĂ©bilĂ© DramĂ©, avec comme marionnette, l’honorable Thiam, a tentĂ© de rĂ©cupĂ©rer de façon politicienne. Malheureusement pour cette organisation, la victime l’a mise Ă sa place.

La seconde, la plus illustre, celle du prĂ©sident de la Cour constitutionnelle, est passĂ©e sous silence pour ceux qui prĂ©tendent dĂ©fendre la RĂ©publique et les droits humains. Madou KantĂ© qui n’arrive pas Ă la cheville Manassa Dagnoko, Ă tous points de vue, est mieux traitĂ© que cette amazone, icĂŽne de la lutte contre la dictature, fervente partisane de la bonne distribution de la justice.

OĂč est le communiquĂ© de condamnation de cette tentative d’assassinat de la plateforme ? OĂč sont l’AMDH, la FIDH et Amnesty International ?

Ces organisations promptes Ă condamner l’armĂ©e malienne ou le gouvernement sur des prĂ©tendues violations des droits de l’homme, observent un silence assourdissant. Alors que rĂ©cemment, on les a entendus sur des affaires similaires, sinon moins que ça, qui ont mĂȘme fait l’objet de condamnation judiciaire. Alors, oĂč est l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e ? OĂč est l’impartialitĂ©Â ? On n’est pas dupe. Ceux qui sont Ă la manƓuvre sont bien connus.

En tout cas, la nĂ©gation qui se dessine, celles du droit, des vertus, de la vĂ©ritĂ©, de la responsabilitĂ©, sont hautement prĂ©judiciables Ă la RĂ©publique, Ă la dĂ©mocratie, et surtout aux Maliens. Ceux-ci, dans certains milieux, commencent Ă se regarder en chiens de faĂŻence. Alors, qu’on baisse la tempĂ©rature (MajoritĂ© et Opposition), qu’on arrĂȘte d’inquiĂ©ter les uns et les autres, Ă travers des menaces, des intimidations, des violences verbales, des tentatives d’assassinat, des marches peu productives. Que tous (acteurs politiques) sachent, nous ne cessons jamais de le dire, que nul n’a le monopole de la violence. Nous nous interrogeons encore : Qui veut attenter Ă la vie de Manassa Dagnoko ?

Chahana Takiou