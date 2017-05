Lancé le 12 Octobre 1998 à l’occasion de la tenue ce jour du célèbre procès

Crimes Economiques, (contre l’ancien dictateur Moussa Traoré et autres), le journal 26 Mars est encore là. Grâce au Tout Puissant, à vous chers lecteurs et à des hommes et femmes qui continuent, sans calcul, à lui apporter leur soutien.

C’est pourquoi, il (26 Mars) en est aujourd’hui à sa millième édition.

Cela, malgré un environnement économique implacable qui a tué nombre d’organes de presse nés avant ou après le journal 26 Mars.

Une chance donc et une raison légitime pour nous d’être fier pour avoir atteint notre 1000ème numéro.

Quel ‘’miracle’’ a permis à 26 Mars d’être aujourd’hui encore (et avec une ligne éditoriale constante et imperturbable), dans les Kiosques ?

Ce ‘’miracle’’ s’appelle : Persévérance et Engagement.

Et, dans ce sens, votre journal continuera (s’il plait à Dieu) à évoluer et à se battre pour défendre le Mali et les intérêts de tous ceux dont les droits sont piétinés.

Aussi, 26 Mars ne sera jamais un allié du mensonge, de la désinformation, la provocation gratuite et de l’argent sale. Il sera toujours aux côtés de l’information vraie et constructive.

Nous dédions ce 1000 ème numéro de 26 Mars à la mémoire de notre ancien et regretté collaborateur feu Ibrahim Samba Traoré dit Archi.

Boubacar Sankaré