Dans sept petits mois, le président IBK connaîtra son sort : rempiler ou quitter Koulouba et remettre la clé à son remplaçant. Son premier quinquennat, marqué par cinq Premier ministres, tend donc vers sa fin avec des fortunes diverses. Le bilan est diversement apprécié, mais le moins qu’on puisse dire est qu’il est au-delà des attentes du fait peut-être des défis et de la surestimation de l’homme. Gageons que les six mois restants permettront au nouveau Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga (SBM) de combler rapidement les attentes, du moins les plus fortes.

Ce dernier virage sera prioritairement marqué par la tenue régulière, transparente et en toute fiabilité des élections. A défaut de tous les scrutins prévus, il faut privilégier les plus prestigieux. « Qui trop embrasse mal étreint », dit-on. La plus attendue est donc l’élection présidentielle de juillet prochain. Ce scrutin est baroud d’honneur pour IBK et le gouvernement SBM : le gagner ou le perdre mais avec la manière, celle de la préservation d’un Mali convalescent mais en paix. Tout autre calcul serait suicidaire. C’est en cela que ce dernier virage est plutôt glissant, car parsemé d’embuches sur le front social.

Les bruits de grèves et d’autres attentes sociales sont encore plus menaçants dans un pays où les menaces sécuritaires, au centre et au nord notamment provoquent l’insomnie. Le virage est donc plus glissant avec à des adversités politiques réelles face à la gouvernance actuelle…

Il urge de remonter la pente et arriver à imposer une sorte de trêve générale afin de mieux faire. Susciter ainsi un modus vivendi sociopolitique. C’est-à-dire apaiser les appréhensions et quelques rancœurs pour faire rebondir le Maliba. Mais le tableau de ce virage glissant n’empêche pas d’entretenir l’espoir du sursaut patriotique. Paix définitive au Mali, bonne et heureuse année à tous !

Bruno D SEGBEDJI

