La justice Malienne est au rendez-vous avec l’histoire. Depuis le 9 janvier passé, elle est en grève illimitée. Elle a décidé de prendre son destin en main en menant un combat pour restaurer sa crédibilité auprès des justiciables. En effet, c’est une page de l’histoire qui est en train de s’écrire. Pour la première fois, l’amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats est devenue un plan d’action dans la lutte contre la corruption dans le système judiciaire Malien. Pour ce faire, tous les jours, les deux syndicats de la magistrature enregistrent des soutiens. Seul le gouvernement semble faire fi de cette prise de conscience.

En ce qui concerne le déguerpissement de la devanture de l’Opérateur de téléphonie mobile Malitel – Malitelda-, nous pouvons dire sans risque de se tromper que Ami bulldozer Kane vient d’augmenter le taux de chômage en particulier chez les jeunes, surtout dans un pays où l’Etat peine à mettre en œuvre les politiques de promotion de l’emploi.

S’agissant de la crise qui prévaut au nord du Mali, il est important de faire un lien avec les propos de François Hollande ; quand il a demandé à l’Europe d’être ferme avec les USA, c’est cette même fermeté que le peuple Malien dans son intégralité devrait avoir contre la France. Mais hélas ! Les Maliens ne voient que seule la responsabilité du président IBK sur la présence des Français à Kidal alors que seule l’union sacrée autour du Mali est la seule solution contre l’envahisseur.

Parlant de la Can Orange Gabon 2017, les aigles avec leur piètre prestation ont été éliminés prématurément de la compétition dès le premier tour. Depuis 1972, les Aigles, dans leur vol, n’ont jamais atteint le firmament. Ils volent bas, parfois, très bas. Pourquoi depuis 45 ans, le rêve des millions de maliens ne s’est jamais réalisé jusque-là ? Pourtant, sportivement, le Mali est bien connu du monde à travers ses grandes figures sportives en particulier le football. Le football est le sport qui suscite plus d’engouement et d’enthousiasme chez les Maliens. C’est le sport roi qui bénéficie plus d’assistance des plus hautes autorités du Mali et même des partenaires.

Pourquoi alors les rêves des Maliens dans ce domaine s’effondrent toujours comme un château de cartes, surtout en ce qui concerne la grande équipe nationale?

Ce nom Aigles ne serait-il pas à la base des défaites fracassantes que cette équipe connaît?

Pourquoi pas Hippopotame qui constitue un symbole pour le Mali?

C’est d’ailleurs le nom vernaculaire du Mali, au lieu d’un Aigle porte malheur pour le Mali. C’est Salif Keita ( Domingo) qui aurait suggéré à ses camarades de donner ce nom Aigles à l’équipe nationale. L’idée fut adoptée après.

Domingo fut influencé par Aigle Allemand qui fut la marque de tous les équipements sportifs du Mali de cette époque à travers un entraîneur allemand.

J’accuse les auteurs de ce nom d’où vient tout nôtre mal!

Aliou TOURE

Source : Démocrate-Mali