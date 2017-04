L’incivisme gagne du terrain dans de nombreux pays africains. Cependant, j’aimerais bien m’attarder sur le cas du Mali. En effet, depuis belle lurette, l’incivisme règne en maitre absolu dans notre pays. D’une part ce sont les gouvernants qui manifestent leur incivisme par la mauvaise gouvernance et le dĂ©tournement des deniers publics, d’autre part ce sont les citoyens lambdas qui n’ont plus le sens du respect vis-Ă -vis des affaires de l’Etat. Du coup, le devoir citoyen et le patriotisme des qualitĂ©s d’antan que chantent encore nos griots sont devenus une hymne obsolète.

Penchons-nous d’abord sur les remarques les plus élémentaires : le non-respect du code de la route avec son lot de morts quotidiennes ; le non-respect des règles du voisinage (occupation anarchique des voies publiques pour une raison ou une autre) ; le non-respect des horaires de travail et le mauvais accueil dans les services d’Etat, et même dans certains secteurs privés ; l’utilisation abusive des biens de l’Etat (voitures, électricité, eau…) ; le nom paiement des taxes et impôts, la liste est bien infinie.

Si nous faisons une analyse plus approfondie, nous pourrions conclure que l’incivisme est en grande partie la cause du retard du pays et comme nous l’avons déjà dit, cela va des plus hautes autorités aux citoyens lambda. Parlant justement des citoyens, ces derniers ne participent pas ou contribuent très peu à  la gestion des affaires de l’Etat et de la chose publique. La seule dose de patriotisme qui semble échappée à notre contrôle est la critique stérile accompagnée des propos incitants à la haine et la révolte. Or, ce que ces analystes hors pair ignorent le plus souvent, est qu’ils font eux même partie du «système» qu’ils décrient en longueur de journée.

Une autre remarque qui mĂ©rite d’être partagĂ©e, est la situation socioĂ©conomique que traverse notre pays avec toutes ces sĂ©ries de grèves qui paralysent l’éducation, la santĂ© et d’autres secteurs clĂ©s de l’Etat. Trois ministères sont quasiment abandonnĂ©s Ă leur sort, pas parce qu’ils ne mènent pas Ă bien leur mission, mais parce que leur mĂ©thode de travail dĂ©range la plupart de nos concitoyens. Au lieu de participer de façon utile au bon dĂ©nouement de la crise, on se plait Ă vilipender, insulter et dĂ©placer les faits pour faire du tort Ă on ne sait qui. Pourtant, ces dĂ©partements ont rĂ©alisĂ© des performances notables. L’éducation a pris un nouveau visage, la santĂ© s’est nettement amĂ©liorĂ©e et la fonction publique a su Ă©tablir un dialogue entre le dĂ©partement et les travailleurs. Nous l’avons dit dans notre dernière parution : que la grève est bien sĂ»r un droit constitutionnel, mais on doit savoir raison garder. Ainsi donc, les mĂ©decins dans la rĂ©clamation de leur droit pouvaient faire preuve de patriotisme en Ă©pargnant quelques vies humaines. Les enseignants qui, eux-mĂŞmes parents d’élèves pouvaient, Ă mon avis, avec un peu de civisme, Ă©viter cette situation calamiteuse aux Ă©lèves, victimes innocentes de la lutte des parents.

Il convient de rappeler que chacun a sans doute un rôle à jouer dans la société pour la bonne marche du pays. Et pour arriver à ce résultat, il faut un retour aux sources pour puiser les quelques gouttes de patriotisme qui nous restent encore.

Amadingué Sagara