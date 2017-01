« La République du Mali est Une et Indivisible ». Si cela est vrai ; maliens que nous sommes ; nous sommes tous interpellés parce que, l’on à point besoin de porter des loupes pour savoir que cette indivisibilité est de nos jours totalement menacée. Au lieu de s’en occuper, certains jouent à la diversion ou par naïveté, ou par complicité, ou par ignorance. Des patrouilles mixtes, qu’en faire ? Pourquoi les organiser ? Avec qui les organiser lorsque Kidal et beaucoup de localités échappent à tout contrôle malien ? Ceux-là mêmes qui occupent une partie de notre territoire, ceux-là, même qui ont violé et tué, au nom de quoi peut- on s’allier avec eux sans qu’ils nous rendent notre chose. Ah, le ridicule ne tue pas. Le voleur et le volé sont ensemble sans qu’il n’y ait eu réparation.

Maliens, notre préoccupation, ce n’est pas ces patrouilles mixtes qui ne sont pour moi qu’un bluff, de la poudre aux yeux pour nous empêcher de voir la réalité en face. Ces patrouilles mixtes n’ont aucune incidence dans la libération de Kidal et messieurs du MNLA n’ont jamais renoncé à leur mainmise, leur option à l’indépendance de leur prétendue Azawad. Il faut être à Kidal pour le savoir. Il faut être à Kidal pour se rendre compte que le Mali est victime d’un complot savamment et cyniquement organisé. Nous avons été trahis par ceux-là même auxquels nous avons placé notre confiance. Qu’il soit blanc européen ou blanc arabe, tous sont du coté du MNLA parce qu’ils sont tous blancs. Ne soyons point naïfs. Nous ne devons pas attendre que Kidal nous soit livrée comme sur un plateau d’argent, c’est un leurre.

Le Mali a été trahi depuis le jour où les soldats de Serval ont abandonné les nôtres à Gao pour aller seuls à Kidal et se faire appuyer après par les soldats Tchadiens qui pourtant étaient de bonne foi. Depuis ce temps le MNLA s’est renforcé et s’est mis à nous narguer. Rappelons seulement qu’en son temps, les autorités françaises ont toujours été évasives toutes les fois qu’on leur parlait de Kidal. Serval parti, Barkhane venue, le même jeu ou alors le même objectif a été poursuivi.

Si ce n’est pas une trahison, comment comprendre que même avec la Minusma qui prétend être là pour nous aider ne fait rien. Comment comprendre l’opposition de Barkhane et de la Minusma à l’entrée du Gatia à Kidal et à leur appui au MNLA ? Dommage, même certaines de nos autorités ont fait un rappel à l’ordre au Gatia. Il faut que nos autorités cessent d’être naïves. Elles semblent n’avoir posé aucun acte visant à rendre Kidal au Mali. Qu’ont-elles fait, je n’en vois rien sinon de se réjouir lorsque le MNLA pour ses intérêts propres accorde la bienveillance à un Ministre qui s’y rend. Il faut en finir avec cette situation où nous sommes nargués jusqu’aux portes de Tombouctou (Ber est à au moins 70 Kilomètres).

Il appartient aux Maliens de prendre conscience, de réaliser que nous sommes nous-mêmes maîtres de notre destin. Notre élan patriotique ne doit pas être distrait par des négociations qui n’aboutissent pas. Le mal, c’est Kidal et il faut y aller. Ou alors nous n’avons pas la solution à notre problème et c’est, tant mieux.

M.M. DEMBELE