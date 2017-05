« Allo, tu es où ? … Je suis venu chercher mon argent là ! » « Ah oui, je vois mais là, je suis à Ségou pour au moins quatre jours dèh ! » Pourtant, l’intéressé est bien terré au fond de sa chambre. Eh oui vous avez compris, c’est la magie du téléphone portable. Le téléphone a en effet façonné un type d’homme nouveau : le menteur par excellence.

Considéré comme étant un outil de travail avec les évolutions technologiques actuelles à travers le monde, le téléphone portable malheureusement à tendance à être un outil à problème et où les conjoints n’hésitent plus à se tromper, des amis qui se mentent à longueur de journée, des patrons et des employés jouant tous à la fausseté l’un envers l’autre.

Nul ne doute que leurs utilisations ont davantage facilité la communication. Eh bien avec l’essor du portable, communiquer est devenu un simple jeu. Cependant, malgré les avantages cités, les téléphones portables sont utilisés à d’autres objectifs.

« Ils font de nous ce qu’ils veulent que nous fassions ». Isabelle TAUBES, journaliste et psychologue, va jusqu’à dire « Portable, la machine à mentir ». Pour elle, du jeu du téléphone portable, nous sommes tous devenus des esclaves et des tricheurs avec des « appels filtrés, des messages d’excuse, des fausses pannes de réseau créées de toute pièce, des batteries sans électricité…etc.». Autant d’arguments qui font qu’aujourd’hui, le téléphone portable est en passe de perdre sa véritable valeur d’outil de travail.

Le refus de répondre à un appel et le menteur du bout du fil de l’autre côté n’a pas honte de dire à son prochain qu’il n’avait pas vu d’appel rentrant. Pour certaines personnes, le refus de répondre à un interlocuteur est comme un jeu d’enfants. Nombreux sont d’entre-nous à lier le refus de répondre à un coup de fil, à un problème de réseau, lequel problème ne semble plus être gênant dans nombre de cas. Effectivement, avec le téléphone, personne ne sait où nous nous trouvions, encore moins, ce que nous faisions.

Combien de personnes se sont tirées d’affaires, prétextant que la défaillance de la batterie de leur téléphone a fait qu’elles n’ont pas pu signaler leur retard ou leur absence à un rendez-vous. Que dire de ces gens qui n’ont aucun remord en raccrochant le coup de fil d’un parent au nez ? Autant de faits qui méritent d’attirer l’attention des uns et des autres dans le contexte actuel auquel le monde à tendance à se diriger, lié en partie, à l’utilisation mensongère du téléphone portable.

Loin de nous, l’idée de faire un procès d’intention mais juste, il s’agit d’attirer l’attention des uns et des autres sur certaines petites pratiques du téléphone portable qui échappent à notre vigilance, mais qui, en réalité détruit au fil du temps ce que nous avons de plus cher : le Social. Certes, les progrès scientifiques et technologiques développés par les hommes ces dernières années ont facilité la vie en beaucoup de lieux et le regret est que si l’on n’y prend pas garde à temps, l’utilisation maladroite du portable risquerait de nous prendre l’essence de l’humanité.

Amadingué SAGARA