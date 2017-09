Même si le comité exécutif s’est fendu hier d’un communiqué pour se démarquer de la candidature de Kalifa Sanogo, maire Adema de la Commune urbaine de Sikasso à la présidentielle de l’année prochaine, le mal est fait pour la majorité présidentielle. Il est désormais acquis ceux-là qui voulaient amener le parti de l’Abeille à soutenir dès le 1er tour la candidature du président IBK, viennent d’enregistrer un échec et doivent s’attendre à d’autres déconvenues puisque l’ancien ministre Moustaph Dicko qui a été chargé d’élaborer la stratégie électorale de l’ancien parti majoritaire, a annoncé à RFI que l’Adema aura son propre candidat. De très mauvaises nouvelles pour Koulouba qui ne semble plus non plus compter sur le parti présidentiel, le RPM.

Pour l’instant, IBK ne voudrait pas tirer les conséquences de ces soubresauts chez son principal allié puisqu’il a décidé de garder tous les ministres issus du parti de l’Abeille même s’il présente officiellement un candidat contre lui. Mais jusqu’à quand cette position est tenable ?

DAK