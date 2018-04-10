Les accusations contre les Forces armées maliennes (FAMa) se multiplient depuis vendredi et on évoque plus de 30 personnes exécutées depuis le début de l’année contre une dizaine en 2017, selon Human Right Watch et les associations de défense des Peulhs.
Tabital Pulaku écarte toute idée de tentative d’évasion des 14 Peulhs concernés par le drame de vendredi et assure même qu’ils ont été “exécutés sommairement”, ce que réfute pour l’heure le gouvernement qui a saisi un procureur militaire pour enquêter.
Toujours est-il que ces accusations mettent le gouvernement dans une position délicate, car elles l’obligent à ne pas s’attirer les foudres des bien-pensants d’un côté et de l’autre côté ceux qui le trouvent incapable de châtier les présumés coupables pour ne pas provoquer des révoltes au sein des FAMa soumises à de fortes pressions dans les localités du Centre où il est impossible de faire le distinguo entre jihadistes et paisibles citoyens.
La gêne du ministre de la Défense et des Anciens combattantes est perceptible dès qu’il se prononce sur le sujet. Il ne peut alors botter en touche les accusations portées contre les FAMa et afficher en même temps une confiance sans limite en nos hommes en uniforme.
Le gouvernement est désormais placé entre l’enclume du soutien sans faille aux FAMa et le marteau du monde entier.
DAK
Nous disons et rappelons la vérité fait mal aux malhonnêtes et les met hors d’eux mais apaise ou rend heureux les honnêtes
1)Nous disons et rappelons NE DIT-ON PAS
*CELUI QUI SE SENT MORVEUX SE MOUCHE
*ILS SE SONT SENTI MORVEUX AINSI ILS SE SONT MOUCHÉ EN PRENNANT LA CLÉ DES CHAMPS
2)Nous disons et rappelons
*NOUS SOMMES DANS UNE GUERRE ASYMÉTRIQUE ET NON DANS UNE GUERRE CONVENTIONNELLE
*DANS UNE GUERRE CONVENTIONNELLE LES SOLDATS ENNEMIS CAPTURÉS SONT GARDÉS DANS DES PRISONS EN RESPECTANT LA CONVENTION DE GENÈVE DU 27 JUILLET 1929
*LA GUERRE ASYMÉTRIQUE EST UNE GUERRE BASÉE SUR L’APOLOGIE DE LA TERREUR ELLE CONSISTE Á TERRIFIER L’ADVERSAIRE EN USANT DE TOUS LES PROCÉDÉS ET TECHNIQUES DE TERREUR
3)Nous disons et rappelons et insistons
* DANS UN GUERRE ASYMÉTRIQUE C’EST LA CONVENTION DE GENÈVE DU 27 JUILLET 1929 ASYMÉTRIQUE ET LA CHARIA ASYMÉTRIQUE
QUI DOIVENT ÊTRE RESERVÉES AUX VOYOUS DE FAMEUX TERRORISTES FAUX DJIHADISTES FAUX ISLAMISTES CAPTURÉS MAINTENANT EXTRÉMISTES VIOLENTS DE SATAN POUR L’AVÈNEMENT DE LEUR NOUVEL ORDRE MONDIAL SATANIQUE SELON LEURS MAITRES ET COMMANDITAIRES
*Á SAVOIR LES COMBATTANTS CAPTURÉS SONT VITE INTERROGÉS
ET ENSUITE DANS LES 12 HEURES LES FAIRE PASSER DE VIE Á TRÉPAS SANS AUCUN ÉTAT D’ÂME
AUX FINS QU’ILS NE S’ÉVADENT OU QUE LEURS COMPAGNONS NE TENTENT DE LES LIBÉRER OU QUE LEURS COMMANDITAIRES ET MAITRES NE TENTENT DE LES ÉCHANGER CONTRE DE SOIT DISANT OTAGES OU QU’ON NE LES NOURISSE AUX FRAIS DES CITOYENS ET CITOYENNES QU’ILS TUENT AUSSI SANS AUCUN ÉTAT D’ÂME
*ET POUR FAIRE PASSER DE VIE Á TRÉPAS UN COMBATTANT PRISONNIER DE LA GUERRE ASYMÉTRIQUE
ON L’AMÈNE SUR UN CHAMP DE TIR ET ON LUI INTRODUIT DES GRENADES DANS SA BOUCHE ET DANS SON ANUS OU ON LUI ATTACHE SUR SA TÊTE ET ENTRE SES JAMBES DES EXPLOSIFS ET ON DÉCLANCHE LEUR MISE Á FEU
ET COMME ILS AIMENT BIEN SE FAIRE EXPLOSER AINSI ILS REJOINDRONT LE PLUS RAPIDEMENT L’ENFER LEUR HABITAT NATUREL QUI EST LEUR PARADIS
OU ON LUI COUPE LES DEUX BRAS AU NIVEAU DES COUDES ET LES DEUX JAMBES AU NIVEAU DES GENOUX ET ON LE LAISSE EN PLEIN RAZ-CAMPAGNE AINSI IL SAURA COMMENT C’EST MÉCHANT SATANIQUE DE RENDRE CUL-DE-JATTE UN TIERS
3)Nous disons et rappelons et insistons
*POUR ÉVITER LEUR ÉVASION OU L’ATTAQUE DES PRISONS OU QU’ILS NE SOIENT ÉCHANGÉS CONTRE DES SOIT DISANT OTAGES OU QU’ILS SOIENT LOGÉS NOURIS AUX FRAIS DES PAUVRES CITOYENS LAMBDA MALIENS ET MALIENNES QU’ILS TUENT SANS AUCUN ÉTAT D’ÂME
*IL CONVIENT DE LEUR APPLIQUER RAPIDEMENT DANS LES 12 HEURES APRÈS INTERROGATOIRE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 27 JUILLET 1929 ET LA CHARIA ASYMÉTRIQUES SANS AUCUN ÉTAT D’ÂME
”le marteau du monde entier”: Tabital Pulaku est le monde entier ??? HRW est le monde entier??? Et que faites-vous de la sécurité du pays? Qu’il y ait des bavures dans une guerre, c’est inévitable. Mais est-ce-que l’on n’a besoin de dire aux militaires de faire le tri entre innocents et terroristes?????
Nous disons et rappelons la vérité fait mal aux malhonnêtes et les met hors d’eux mais apaise et rend heureux les honnêtes
1)Nous disons et rappelons tout le monde sait avec 1brin d’honnêteté mêmes les tarés idiots de naissance et ceux et celles qui refusent de connaitre la vérité d’1chose d’1situation pour des raisons primaires primitives égoïstes que
*L’AFRIQUE AU SUD DU SAHARA POSSÈDE PLUSIEURS BASSINS SÉDIMENTAIRES RICHES
EN TERRES RARES (QUI SONT LES ÉNERGIES DU FUTUR) ET EN D’AUTRES MINERAIS (QUI SONT UTILISÉS DANS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE MAINTENANT)
ET SURTOUT EN EAU SOUTERRAINE (QUI CONSTITUE LA DENRÉE RARE DE DEMAIN)
ET LEURS RICHESSES BOTANIQUES ET ÉNERGIE SOLAIRE
*AINSI LE BASSIN DE TAOUDÉNIE DU MALI RENFERME ENVIRON 2700 MILLIARDS DE MÉTRE CUBES D’EAU POTABLE SOUTERRAINE AVEC UNE CAPACITÉ DE RENOUVELLEMENT ANNUEL DE 66 MILLIARDS DE MÈTRE CUBES
AINSI LE BASSIN DE IULLEMEDEN AU NIGER RENFERME ENVIRON 2000 MILLIARDS DE MÈTRE CUBES D’EAU POTABLE SOUTERRAINE AVEC UNE CAPACITÉ DE RENOUVELLEMENT ANNUEL DE 2,5 MILLIARDS DE MÈTRE CUBES
2)Nous disons et rappelons et INSISTONS
*IL N’EST POINT DONC ÉTONNANT SURPRENANT DE VOIR LES FORCES DE DÉFENSE DES SOIT-DISANT AMIS ENNEMIS LES AUTRES ANCIENS COLONISATEURS LES AUTRES D’EUROPE LES AUTRES DES AMÉRIQUES LES AUTRES ORGANISATIONS etc
AU MALI AVEC LE BASSIN DE TAOUDÉNIE QUI VA AUSSI EN MAURITANIE BURKINA FASO
AU NIGER AVEC LE BASSIN DU IULLEMEDEN QUI PREND LE MALI LE NIGER LE NIGÉRIA (QUI POSSÈDE AUSSI LE BASSIN DU NIGEL DELTA BENUE)
AU TCHAD AVEC LE BASSIN DU TCHAD CAMEROUN CENTRAFRIQUE
EN RDC EN CENTRAFRIQUE AVEC LE BASSIN DU CONGO QUI VA CAMEROUN AU BURUNDI AU RWANDA
AU SÉNÉGAL AVEC LE BASSIN SÉNÉGAL QUI S’ÉTEND EN MAURITANIE ET GAMBIE
3)Nous disons et rappelons
*IL N’EST PAS ÉTONNANT SURPRENANT DONC QUE LES SOIT-DISANT AMIS ENNEMIS LES AUTRES ET LES AUTRES ORGANISATIONS DE L’AFRIQUE AU SUD DE SAHARA
ACTIVENT ATTISENT AVIVENT TISONNENT LE CONFLIT MILLIÉNAIRE ENTRE ÉLÉVEURS ET AGRICULTEURS AUX FINS D’INTERVENIR SOUS LE PRÉTEXTE FALLACIEUX ÉGARANT FOURBE DE DISCRIMINATION DE GÉNOCIDE D’UN GROUPE ETHNIQUE
*AINSI EN USANT DE LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION COMBINÉE Á CELUI DU CONDITIONNEMENT DE PAVLOV
ILS UTILISENT MANIPULENT CERTAINES PERSONNES DU GROUPE DES ÉLÉVEURS QUI ATTAQUENT ALORS LES AGRICULTEURS ET LORSQUE LES PERSONNES DU GROUPE DES AGRICULTEURS ATTAQUÉS RÉAGISSENT POUR SE DÉFENDRE OU QUE LES FORCES DE SÉCURITÉ DES PAYS CONCERNÉS INTERVIENNENT
ALORS CES PERSONNES DU GROUPE DES ÉLEVEURS DEVENUS LEURS ESCLAVES LEURS SANS DENTS LEURS SOUMIS SOUS LEUR DICTA PARLENT DE DISCRIMINATION DE GÉNOCIDE DU GROUPE DES ÉLÉVEURS
4)Nous disons et rappelons tout le monde sait avec 1brin d’honnêteté mêmes les tarés idiots de naissance et ceux et celles qui refusent de connaitre la vérité d’1chose d’1situation pour des raisons primaires primitives égoïstes que
*LES SOIT-AMIS LES AUTRES ET ORGANISATIONS DES PAYS AU SUD DU SAHARA VONT DONC TOUT METTRE EN OEUVRE POUR ÊTRE PRÉSENTS ET OCCUPER S’ACCAPARER S’APPROPRIER COLONISER LES ZONES DE LEURS PAYS RENFERMANT LES BASSINS SÉDIMENTAIRES
*ET ILS VONT TOUT FAIRE POUR AVOIR GAIN DE CAUSE car
Nous sommes DANS UNE COMPÉTITION MONDIALE ÉCONOMICO POLITICO MILITARO RELIGIEUSE RACIALE OÚ TOUS LES COUPS SONT PERMIS SANS AUCUN ÉTAT D’ÂME POUR FAIRE MAL DÉTRUIRE ASSERVIR SOUMETTRE DÉPOSSÉDER L’AUTRE ET OÚ IL N’Y A PAS DE PLACE POUR LES ESCLAVES LES SANS DENTS LES SOUMIS LES BÊTES LES COMPLEXÉS LES COUARDS LES CUPIDES LES FAIBLES LES FAINÉANTS LES FARFELUS LES IDIOTS LES INSOUCIANTS LES LAXISTES LES MÉDIOCRES LES MENDIANTS LES NAÏFS LES PARESSEUX LES PEUREUX LES PLEURNICHARDS LES RÊVEURS LES SENTIMENTAUX LES SYBARITES LES TARÉS
*AINSI ILS ACTIVENT CERTAINES PERSONNES LEURS ESCLAVES LEURS SANS DENTS LEURS SOUMIS QUI APPARTIENNENT AU GROUPE DES ÉLÉVEURS OU PEULH OU FOULAH OU FOULANI OU MBORORO OU POKOT QUI
ATTAQUENT PARTOUT DANS TOUS LES BASSINS SÉDIMENTAIRES DE L’AFRIQUE AU SUD DU SAHARA LES AGRICULTEURS
*ANSI ON ASSISTE Á DES ATTAQUES MULTIPLES
AU BURKINA-FASO DANS LA ZONE DE GAOUA
AU BÉNIN DANS LA BASSE VALLÉE DE L’OUÉMÉ DANS LE SUD BEMBÈRÉKÉ
EN CÔTE D’IVOIRE DANS LA ZONE DE BOUNA
EN CENTRAFRIQUE A KABO
AU CAMEROUN Á BOTOMBO
EN GUINÉE CONAKRY DANS LA ZONE FORESTIÈRE
AU KENYA Á BARINGO
AU MALI DANS LA ZONE DE MOPTI
EN MAURITANIE DANS LE GUIDIMAKHA ET LE BRAKNA
AU NIGER DANS LE BIRNI-NKONI ET LE TAHOU
AU NIGÉRIA DANS L’ÉTAT DU PLATEAU ET L’ÉTAT DE BENUE
EN RDC DANS LE SUD KIVU ET NORD KIVU
AU SÉNÉGAL DANS LE SÉDHIOU
AU TCHAD Á ABÉCHÉ etc
5)Nous disons et rappelons tout le monde sait avec 1brin d’honnêteté mêmes les tarés idiots de naissance et ceux et celles qui refusent de connaitre la vérité d’1chose d’1situation pour des raisons primaires primitives égoïstes que
*LES PEULHS OU FOULAH OU FOULANI OU MBORORO OU POKOT NE SONT POINT ET PAS DU TOUT DISCRIMINÉS AU MALI
IL SUFFIT DE COMPTER LEUR NOMBRE AU SEIN DU GOUVERNEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DES MAIRIES DES JUGES DES MAGISTRATS DES CHEFS DE PARTIS DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ONG MALIENNES DES SOCIÉTÉS CIVILES DES HOMMES EN ARMES DES HOMMES ET FEMMES D’AFFAIRES DES RELIGIEUX etc
ET ON PEUT LES COMPTER MÊME AU NIVEAU DES VOYOUS DE FAMEUX TERRORISTES FAUX DJIHADISTES FAUX ISLAMISTES MALIENS MAINTENANT EXTRÉMISTES VIOLENTS DE SATAN SELON LEURS COMMANDITAIRES ET MAITRES POUR L’AVÊNEMENT DE LEUR NOUVEL ORDRE MONDIAL SATANIQUE
AVEC AMADOUN KOUFFA OU AMADOUN LE MÉCRÉANT DU MACINA AVEC SA TROUPE DE MÉCRÉANTS DE PEULHS OU FOULAH OU FOULANI OU MBORORO OU POKOT MALIENS
QUI TUENT MASSACRENT HANDICAPENT RENDENT CULS-DE-JATTE VIOLENT FONT SAUTER EXPLOSER D’AUTRES MALIENS D’AUTRES ETHNIES CHAQUE JOUR QUE ALLAH DIEU MANGHALAH YAHWEH FAIT
*ET DEPUIS LES AUTRES PEULHS OU FOULAH OU FOULANI OU MBORORO OU POKOT MALIENS ET MALIENNES
NE MANIFESTENT PAS LEUR DÉSACCORD LEUR ANTIPATHIE LEUR OPPOSITION
EN SORTANT EN MASSE EN MARCHANT ET ALLER TROUVER AMADOUN KOUFFA OU AMADOUN LE MÉCRÉANT DU MACINA ET SA TROUPE DE MÉCRÉANTS ET LEUR DIRE DE CESSER D’ÊTRE LES ESCLAVES LES SANS DENTS LES SOUMIS DES SOIT-DISANT AMIS ENNEMIS LES AUTRES ET ORGANISATIONS DE LEUR MALI
ET EN LEUR DEMANDANT DE METTRE FIN Á LEUR GÉNOCIDE LEURS CRIMES LEUR DISCRIMNATION ENVERS LES AUTRES MALIENS ET MALIENNES
ET ENFIN D’ARRÊTER DE STOPER DE SALIR DE DISCRÉDITÉ LES PEULHS OU FOULAH OU FOULANI OU MBORORO OU POKOT DU MALI
6)Nous disons et rappelons et INSISTONS
«ALLAH DIEU MAANGALA YAHWEH Le TOUT PUISSANT LE TOUT MISÉRICORDIEUX LE TRÈS MISÉRICORDIEUX LE GRAND JUGE LE GRAND JUSTE LE GRAND SAGE LE GRAND SCIENTIFIQUE LE GRAND DOCTEUR LE GRAND DÉMOCRATE LE GRAND ARCHITECTE LE GRAND PROTECTEUR » A EXIGÉ
Á TOUT HUMAIN D’AIMER SON PROCHAIN COMME SOI-MÊME
DE FAIRE Á SON PROCHAIN CE QUE NOUS AIMONS QUE NOTRE PROCHAIN NOUS FASSE
ET DE NE PAS FAIRE Á SON PROCHAIN CE QUE NOUS N’AIMONS PAS QUE NOTRE PROCHAIN NOUS FASSE