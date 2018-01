L’ex-président de la transition, Pr. Dioncounda Traoré, serait-il la solution pour éviter une nouvelle cassure à l’Adéma/PASJ à l’occasion de la présidentielle 2018 ? Pour Dramane Dembélé, le candidat de ce parti en 2013, auteur d’un livre intitulé “Nouveau pacte social et solidaire” (NPSS), condensé de sa vision, lancé ce samedi, la réponse est oui.

Mais, l’homme sollicité n’a ni confirmé ni infirmé son intérêt pour Koulouba. Ancien ministre, ex-président de l’Assemblée nationale et de la transition en 2012-2013, Dioncounda, 76 ans, a le profil pour remettre le pays dans le bon sens pour avoir blanchi sous le harnais et capable de renoncer à un second mandat, mais aussi celui qui peut assurer de nouveau l’unité de l’Adéma/PASJ, incapable de retrouver ses marques depuis la présidentielle de 2002.

Dramane Dembélé a annoncé qu’il renoncerait à sa candidature face à Dioncounda. C’est un pas important dans la recherche de la réconciliation dans la Ruche. Ses adversaires internes devront faire des concessions à leur tour si leur souci est le parti et le Mali. Mais entre vouloir Koulouba et prendre Koulouba, il y a le préalable de la remobilisation des militants à satisfaire au plus vite.

DAK

