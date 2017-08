“… L’essentiel de la situation au Mali ne s’amĂ©liore pas. Depuis 2012, on n’a jamais eu autant d’attentats au centre et au nord du Mali. L’opĂ©ration Serval qui a Ă©tĂ© efficace en 2013, ne produit plus d’effet sur la sĂ©curitĂ© gĂ©nĂ©rale du pays…” C’est du moins la sentence d’un Français du nom d’Yves Trotignon, analyste et spĂ©cialiste du terrorisme dans le Journal du Mali du 4 au 10 mai 2017.

Malgré cette absence de résultats, les mandats de la Minusma et de la force Barkhane (successeur de l’opération Serval) sont chaque année renouvelés sans changement de texte, de tactique ou de comportement face aux jihadistes. Dans l’indifférence des Maliens au premier rang desquels les plus hautes autorités installées dans des bulles véritables prismes déformants de la réalité.

DAK