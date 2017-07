Le renouvellement du mandat de la Minusma sans renforcement de son contenu, comme la crĂ©ation par exemple d’une brigade d’intervention et les tergiversations amĂ©ricaines sur le financement sinon le bien-fondĂ© de la Force G5-Sahel indiquent que le bout du tunnel dans la lutte contre l’insĂ©curitĂ© et le terrorisme au Sahel est encore loin.

MalgrĂ© les rencontres du genre de celle Ă laquelle le prĂ©sident français Macron a assistĂ© hier Ă Bamako en compagnie de cinq chefs d’Etat du Sahel, on continue de tourner en rond, beaucoup de gens trouvant leur compte dans l’ambiance dĂ©lĂ©tĂšre entretenue au Mali.

En tout cas, FAMa, casques bleus et populations civiles continuent de payer un lourd tribut Ă la crise au nord depuis cinq ans, avec des rĂ©percussions dramatiques sur des pays de la sous-rĂ©gion, victimes par moments d’attentats terroristes revendiquĂ©s par de prĂ©tendus jihadistes.

Il ne pouvait en ĂȘtre autrement avec un prĂ©sident amĂ©ricain dĂ©phasĂ©, qui rĂȘve d’Etats-Unis d’AmĂ©rique rayonnants Ă la pĂ©riphĂ©rie de l’univers. “L’aide la plus utile et la plus noble provient de nous-mĂȘme, l’aide extĂ©rieure n’est qu’un appoint”, a dit l’autre. Il nous appartient dĂšs lors de pallier la dĂ©faillance de nos politiques : en disant non au blocus de Kidal et aux exactions des extrĂ©mistes Ă la solde d’Iyad Ag Ghali Ă travers une mobilisation gĂ©nĂ©rale soutenue et sans prĂ©cĂ©dent.

Les rĂ©centes manifs des partisans et adversaires de la rĂ©vision constitutionnelle prouvent que notre peuple a encore beaucoup de ressorts pour mettre fin Ă la chienlit. Il suffit juste que les uns et les autres regardent dans la mĂȘme direction : la dĂ©fense de l’honneur et de la dignitĂ© du Mali. Sans malice


DAK