Marche de protestations, propos haineux, privations de libertĂ©s, le pays, mine de rien, se prĂ©cipite dans une crise ouverte. La tournure prise par l’affaire Ă quelques jours du rĂ©fĂ©rendum constitutionnelle invite les pouvoirs publics sur la gravitĂ© de l’heure. Une crise du genre serait un recul dans un pays qui n’a pas fini de panser ses plaies alors que chaque acte posĂ© pourrait rĂ©veiller les vieux dĂ©mons de la division.

Il est conseillĂ© aux autoritĂ©s d’Ă©viter surtout de contrecarrer la marche de l’opposition ce samedi. L’ambition de cette marche est juste de pousser le rĂ©gime Ă rĂ©itĂ©rer pacifiquement le projet de rĂ©vision de la Constitution et du coup Ă surseoir Ă la tenue du rĂ©fĂ©rendum du 9 juillet prochain.

Avant mĂŞme le jour J de cette manifestation, on peut constater que les nerfs, le ramadan aidant, sont Ă fleur de peau. D’oĂą l’urgence, pour les partisans du non et ceux du rĂ©gime, Ă travailler au nĂ©cessaire apaisement. Peut-ĂŞtre que les uns et les autres ont raison alors pourquoi ne pas s’entendre sur l’essentiel pour le pays ? C’est dire la paix sociale et la cohĂ©sion nationale.

DAK