L’annonce de la rĂ©solution de la Cour de la CĂ©dĂ©ao interdisant la tenue du rĂ©fĂ©rendum Ă un an d’une prĂ©sidentielle anime les dĂ©bats. Dans le camp du “non”, on crie victoire. Cependant, cette dĂ©cision semble donner des ailes aux partisans du “oui”.

Pour notre part, le constat est lĂ Â : c’est  un match nul. On va dire que les deux camps se sont Ă©tripĂ©s pour rien. D’un cĂ´tĂ©, on a dilapidĂ© l’argent public pour zĂ©ro rĂ©sultat. De l’autre, on a attisĂ© les haines, ce qui va davantage obscurcir notre horizon, nous qui sommes dĂ©jĂ larguĂ©s Ă des annĂ©es-lumière de nos concurrents directs dans la sous-rĂ©gion. En rĂ©alitĂ©, les uns et les autres n’ont pas une bonne vision pour ce pays. Sortis du moule de l’Ă©gocentrisme pur et dur, beaucoup dans la classe politique traditionnelle ne sont mus que par leurs intĂ©rĂŞts personnels une fois au pouvoir.

Allons-nous continuer Ă ĂŞtre la foule moutonnière ? L’heure de la rĂ©volte contre ces gens-lĂ doit sonner. Ici et maintenant. Et cela est possible, voire indispensable pour la pĂ©rennitĂ© mĂŞme de notre nation. En regardant la tĂ©lĂ©vision publique, l’on voit aisĂ©ment la cause de la rĂ©vision gagner en intensitĂ© du cĂ´tĂ© de la majoritĂ© prĂ©sidentielle. Un rĂ©veil tardif ? En tout cas, la compĂ©tition a Ă©tĂ© rude, mais la dĂ©cision de la CĂ©dĂ©ao confirme bel et bien un match nul au pays des dĂ©bats stĂ©riles.

DAK