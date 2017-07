Le code de procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e ou justice populaire Ă la vogue dans les annĂ©es 1990 revient en force dans notre pays. L’article 320 (un litre d’essence Ă 300 F CFA et la boĂ®te d’allumettes Ă 20 F CFA Ă l’époque, ce qui faisait 300 + 20 = 320 F CFA) pour brĂ»ler vif les malfrats et autres dĂ©linquants, a Ă©tĂ© rĂ©-sorti mardi au marchĂ© de MĂ©dine oĂą deux prĂ©sumĂ©s braqueurs ont Ă©tĂ© immolĂ©s par le feu par une foule en colère.

En l’absence de l’autoritĂ© de l’Etat dans un contexte d’”insĂ©curitĂ© rĂ©siduelle” (sic), la rĂ©surgence de la justice privĂ©e s’affiche comme une Ă©pĂ©e de Damoclès sur la tĂŞte de chaque citoyen. L’on pourrait passer de vie Ă trĂ©pas sans ĂŞtre coupable de quoi que ce soit, mais simplement sur une incomprĂ©hension, une mĂ©prise, voire la malveillance tout court.

L’incurie des autoritĂ©s politiques et judiciaires explique cette propension de plus en plus nette des populations Ă se faire justice. En effet, elles ne savent plus Ă quel saint se vouer avec la justice, la police et la gendarmerie qui ne leur inspirent plus confiance.

Toutefois, la défaillance des autorités à réguler notre société ne doit pas laisser la place à l’anarchie au Mali. Comme l’inscrit la Constitution : la personne humaine est sacrée et inviolable. Alors méditons la solution la plus convenable pour tous !

