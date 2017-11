Malgré le retour du président de la République au pays après un séjour en France, la tension disons le désordre est toujours de mise au sein du gouvernement. C’est totalement ahuri que les Maliens assistent à la guerre des tranchées entre des ministres du gouvernement. En tous cas, le ministre Mohamed Aly Bathily qui n’arrête de dénoncer le complot de son collègue de la Justice, Me Mamadou Ismaël Konaté contre son fils, a décidé de régler les comptes des soutiens d’IBK de la 25e heure. Lui au moins a le courage de dire haut ce que beaucoup de ses collègues fulminent contre d’une part des ministres et de l’autre contre le chef du gouvernement visiblement en froid. Dans cette atmosphère délétère, nombre de dossiers ainsi que des décrets de nomination sont bloqués au niveau de la Primature.

Et on ne peut pas compter sur le chef de l’Etat pour mettre fin à cette chienlit qui risque de durer encore longtemps puisqu’IBK hésiterait à trancher entre les protagonistes, encore moins limoger quelques-uns comme demandent le RPM et le PM, pour ne pas faire grossir le rang de ses frustrés dont plus d’un veut lui barrer la route de la réélection. Alors, on doit se résoudre à souffrir devant le spectacle désolant auquel se donnent des membres du gouvernement.

DAK

