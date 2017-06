La saison des pluies s’installe. Changements climatiques obligent. Il s’agit surtout d’un moment crucial, de mobilité et de grande pression pour les agents publics et les acteurs privés impliqués dans la gestion des déchets et ordures dans les grands centres urbains. A Bamako, la situation est encore plus préoccupante eu égard à plusieurs facteurs. Tous en parlent, mais lorsque ça déborde, chacun cherche à accuser son vis-à-vis. Malgré des gros efforts consentis de part et d’autre, Bamako, ville des trois caïmans, est sale. De Bamako, ville sale…à Bamako, la coquette et «la» propre, des actions sont en cours pour relever ce défi. Des projets de loi aussi. Assainir Bamako, demeure une épine sous les pieds des autorités municipales. Pendant ce temps, on assister à la montée des tas d’ordures comme des champignons. Pour palier aux effets néfastes de cette insalubrité notoire à multiples inconnues, chaque année, à l’approche de l’hivernage, la mairie centrale et les six autres municipalités entreprennent des opérations de curage de caniveaux et de grands collecteurs sur les grands artères et à l’intérieur des quartiers. L’objectif principal est de faciliter l’écoulement des ruissèlements d’eau de pluies et autres liquides usés afin d’anticiper les risques d’inondations entrainant le plus souvent des pertes en vies humaines et de dégâts matériels collatéraux très importants. Aujourd’hui, ces travaux s’opèrent et ils sont visibles. Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Force est de faire le triste constat de certains comportements malsains émanant des ceux-là, qui par irresponsabilité ou par indifférence, déversent des déchets d’ordures dans ces caniveaux et collecteurs. Ces gestes réduisent voire empêchent les eaux de couler normalement. Face à cette situation, force doit rester à la loi. L’autorité de l’Etat doit sévir pour que ces centaines de millions de nos francs puissent servir à contribuer au renforcement de la santé des populations à travers un assainissement des espaces. Il est important de veiller sur ces travaux comme du lait sur le feu. Dans la même veine, des mesures répressives doivent également être prises pour sanctionner les individus qui seront reconnus coupables de ces actes ignobles.

Mme Traoré Henriette Samaké