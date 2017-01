Welcome! Log into your account

A la veille du sommet Afrique-France, soit Vendredi, l’association des amis de Ghislaine et Claude, Reporter sans Frontières et la société des journalistes de RFI se sont réunis devant le Palais de justice à Paris pour interpeller François Hollande qui en croire Christophe Deloire de Reporters sans Frontières , ” François Hollande a un rôle à jouer, d’abord parce que comme il l’a raconté à des journalistes, manifestement il en sait beaucoup lui-même, par les informations qui lui ont été communiquées par l’appareil d’Etat, sur ce qu’il s’est passé à Kidal, là même où les deux journalistes ont été tués” .

Le 2 novembre 2013 ont été assassinés à Kidal nos deux confrères de Rfi Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Trois ans plus tard, l’enquête est toujours au point puisqu’aucun responsable n’a pu être capturé tout comme restent totalement floues les circonstances de leur enlèvement et de leur assassinat.

